Aplazan apelación de la prisión impuesta a Lenin Jhericop por la muerte a Emmanuel Contreras

La Tercera Sala de la Corte del Distrito Nacional aplazó para el 12 de este mes de noviembre un recurso sometido por Lenin Jhericop Núñez de León, quien busca que se le levante la prisión preventiva que le fue impuesta por la muerte del joven Emmanuel Contreras Medina como consecuencia de los golpes que recibió en un play de Los Prados el 1 de julio de este año.

El aplazamiento se debió a que Lenin Jhericop no fue trasladado desde la cárcel Najayo Hombres a la audiencia, según informaron los abogados José Amado Javier Bidó y Onasis Rodríguez Piantini, representantes de la familia de la víctima.

El 12 del mes pasado se prorrogó también la vista porque sus abogados del imputado no asistieron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/3d29e88cce48bafda3bbf494cb985ce4-c609e571.jpg Lenin Jhericop Núñez de León (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Emmanuel Contreras Medina fue golpeado con un bate en la cabeza y en otras partes del cuerpo el 1 de julio al acudir a un play de Los Praditos a retirar un iPhone por el cual había transferido 15 mil pesos y que se presume fue una estafa.

Falleció dos meses después, momento que se dio a conocer el caso por la denuncia de sus familiares.

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Por el hecho también se dictó prisión preventiva a Johan Manuel Jiménez Medina, quien permanece en la cárcel Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra.

A Jiménez Medina se le atribuye engañar a Emmanuel y a Lenin Jhericop en la venta del móvil.

"No me voy a cansar"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/05/emmanuel-contreras-hermana-foto-joliver-brito-2527879d.jpg Rosa Elena Contreras (centro) en una de las audiencias en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Tras cuestionar los aplazamientos, Rosa Elena Contreras, hermana de Emmanuel, aseguró que no importa las veces que la hagan llegar a ella y a su familia a los tribunales porque no se va a cansar.

"Pueden aplazar las veces que quieran y no me voy a cansar", advirtió, acompañada de amigos y parientes.

Cómo ocurrió el homicidio

Según el Ministerio Público, Emmanuel Contreras Medina salió de su trabajo el pasado 1 de julio con la intención de concretar la compra de un iPhone 15 Pro Max que había visto anunciado en Facebook Marketplace.

El imputado Joan Manuel Jiménez Medina habría contactado a Leni Jhericop para adquirir el dispositivo y, al mismo tiempo, se habría presentado ante el hoy occiso como el vendedor del teléfono, ofreciéndoselo por 15,000 pesos, monto que la víctima transfirió.

Conforme al relato de los hechos, Emmanuel llegó al estadio de béisbol La Javilla, de Los Praditos, lugar acordado y a bordo de un camión marca KIA, asignado por la empresa para la que laboraba.

Lenin Jhericop Núñez de León le entregó el teléfono, según la fiscalía, y Emmanuel guardó el aparato e inició su marcha. Cuando Lenin Jhericop reclamó el dinero, Emmanuel salió corriendo mientras decía que estaba siendo víctima de un robo.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Núñez de León lo persiguió con un bate y también gritaba que el hoy occiso lo había hurtado.

Al alcanzarlo, de acuerdo a lo que dice la solicitud de medida de coerción, el imputado propinó a Emmanuel golpes en la espalda y en la cabeza con el bate. Mientras la víctima yacía en el pavimento, Lenin Jhericop sacó de sus bolsillos el teléfono celular.