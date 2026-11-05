Aplazan audiencia contra hombre acusado de amenazar al presidente Abinader

El joven acusado de atentar contra el presidente Luis Abinader mientras es conducido en el Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Fue aplazada para el próximo martes, a partir de las 4:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción a un hombre acusado de amenazar al presidente de la República, Luis Abinader.

El aplazamiento fue dispuesto por el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de acoger un pedimento de la defensa del imputado, Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, que solicitó tiempo para preparar el presupuesto de sus medios de defensa.

Defensa del imputado

El abogado del procesado, Jerso Liranzo, explicó que, hasta el momento de la audiencia, no disponía del contenido íntegro de la solicitud presentada por el Ministerio Público, por lo que dijo que no estaban en condiciones de ofrecer una valoración detallada de los argumentos expuestos por el órgano acusador.

Indicó que solo conoce las informaciones que la Fiscalía ha divulgado en el marco de la investigación, así como las publicaciones en medios de comunicación.

El representante legal señaló que, por la naturaleza del caso, es necesario examinar con detenimiento los elementos que sustentan la acusación antes de fijar una posición definitiva sobre el proceso.

Solicitud del Ministerio Público

El Ministerio Público solicita que se le impongan tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, bajo cargos de terrorismo, por presuntamente amenazar la vida del mandatario.

De acuerdo con las investigaciones, los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las presuntas intenciones del sospechoso, situación que dio paso a las diligencias investigativas que culminaron con su arresto.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon al imputado equipos electrónicos y sustancias químicas que actualmente son evaluados como posibles evidencias vinculadas con las amenazas bajo investigación.

Detalles de la investigación

Las pesquisas apuntan a que el supuesto plan para ejecutar un atentado terrorista contra el presidente Abinader habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026, fecha en que se conmemora el Día de la Constitución.