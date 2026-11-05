El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la tarde de este jueves la prisión preventiva contra Santiago Hazim y varió la medida de coerción a otro de los imputados en el caso de un presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este jueves, como parte de la revisión obligatoria de las medidas de coerción. El exfuncionario no pidió la variación de medida de coerción.

Además de Santiago Hazim, exdirector de Senasa, el magistrado ratificó la prisión preventiva contra Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de la institución; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Enrique Messina Cruz y Ramón Alan Speakler Mateo.

Los imputados mencionados deberán continuar cumpliendo la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

Garantía económica para uno

En tanto, el juez dispuso variar la medida de coerción a Rafael Luis Martínez Hazim, a quien le impuso una garantía económica de 15 millones de pesos mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país, localizador electrónico y arresto domiciliario.

Durante la audiencia, el magistrado explicó que la decisión responde a una nueva situación presentada por el imputado, la cual fue ponderada por el tribunal.

"El imputado presenta una situación nueva que procedimos a ponderar y verificamos que él no figura en participación accionaria en los ilícitos investigados. Solo se le atribuye ser cara de la empresa; él puede estar sujeto a otras medidas", expresó el juez.

La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 26 de noviembre.