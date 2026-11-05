×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santiago Hazim y Senasa
Añadir Diario Libre en GoogleSantiago Hazim y Senasa

VIDEO | Ratifican prisión preventiva a Santiago Hazim y varían coerción a otro imputado en caso Senasa

La revisión de la medida coercitiva fue fijada para el 26 de noviembre

    El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la tarde de este jueves la prisión preventiva contra Santiago Hazim y varió la medida de coerción a otro de los imputados en el caso de un presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

    La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este jueves, como parte de la revisión obligatoria de las medidas de coerción. El exfuncionario no pidió  la variación de medida de coerción.

    Además de Santiago Hazim, exdirector de Senasa, el magistrado ratificó la prisión preventiva contra Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de la institución; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Enrique Messina Cruz y Ramón Alan Speakler Mateo.

    Los imputados mencionados deberán continuar cumpliendo la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

    Garantía económica para uno

    En tanto, el juez dispuso variar la medida de coerción a Rafael Luis Martínez Hazim, a quien le impuso una garantía económica de 15 millones de pesos mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país, localizador electrónico y arresto domiciliario.

    • Durante la audiencia, el magistrado explicó que la decisión responde a una nueva situación presentada por el imputado, la cual fue ponderada por el tribunal.

    "El imputado presenta una situación nueva que procedimos a ponderar y verificamos que él no figura en participación accionaria en los ilícitos investigados. Solo se le atribuye ser cara de la empresa; él puede estar sujeto a otras medidas", expresó el juez.

    La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 26 de noviembre.

    TEMAS -

      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.