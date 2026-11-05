Corte ratifica prisión preventiva a siete imputados en caso Senasa

Imagen de archivo de imputados por el caso de fraude al Senasa. ( ARCHIVO DL. )

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados en el caso vinculado al presunto desfalco de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El tribunal solo varió la medida de coerción de Elsa De la Rosa Vásquez, a quien impuso arresto domiciliario y el uso de un grillete electrónico, luego de que admitiera los hechos que se le atribuyen, según informó el Ministerio Público.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que los jueces rechazaron los recursos de apelación presentados por las defensas de los procesados, con excepción del interpuesto por De la Rosa Vásquez.

Los siete imputados que continuarán en prisión preventiva son Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

La audiencia comenzó pasadas las 10:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:00 de la noche. Los recursos fueron conocidos por los jueces Ysis Muñiz, presidenta del tribunal, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández.

Cargos contra los imputados

Los procesados enfrentan acusaciones de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y desvío de recursos mediante la facturación de servicios médicos no realizados, la suplantación de identidad de afiliados y la vulneración de bases de datos.

Al motivar su decisión, los jueces señalaron que el arraigo social, laboral, económico y familiar de los imputados no constituye el único elemento para determinar si corresponde imponer prisión preventiva.

Indicaron que también deben valorarse la gravedad de los hechos, el daño causado a las víctimas, la reparación que pudiera corresponder y la pena imponible.

La Operación Cobra fue puesta en marcha el año pasado por el Ministerio Público. Entre los procesados figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa, junto con otros exfuncionarios y particulares que cumplen distintas medidas de coerción.

El expediente también incluye a personas que cumplen arresto domiciliario, así como a otras con garantía económica e impedimento de salida del país.

Otras investigaciones en curso

Como parte de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a la salud, el Ministerio Público ejecutó en junio otro caso, en donde fueron arrestadas tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), por su presunta participación en una estructura que habría cometido maniobras fraudulentas en perjuicio de esas entidades, de pacientes con cáncer y del SeNaSa.

Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.

Los dos primeros cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.