Jarabacoa: dictan 20 años de prisión a hombre que golpeó salvajemente a mujer para robarle su motor

El Primer Tribunal Colegiado de Jarabacoa, provincia La Vega, condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de golpear salvajemente a una mujer para despojarla de su motocicleta, en un hecho ocurrido en abril de 2024, en esa comunidad, informó este jueves el Ministerio Público.

El robo agravado lo cometió junto a otro que está prófugo y con quien se desplazaba en un motor.

El condenado fue identificado como Gustavo Alfonso Pérez del Carmen, quien, según una nota de prensa del Ministerio Público, cometió el asalto junto a Juan Agustín Hernández, conocido como Ángel, Turán o Durán, quien permanece prófugo.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el 16 de abril de 2024, aproximadamente a las 10:25 de la noche, en la calle Principal del sector Palo Blanco, en el municipio de Jarabacoa.

Las investigaciones establecieron que ambos hombres se desplazaban en una motocicleta cuando interceptaron a la víctima para despojarla de una Yamaha, modelo T110C, de color azul.

Hernández, quien viajaba como pasajero, se desmontó de la motocicleta y derribó a la mujer, a quien posteriormente golpeó a patadas en el abdomen y otras partes del cuerpo.

Mientras ocurría la agresión, Pérez del Carmen le vociferaba a su acompañante: "Dale un tiro, para que floje la llave", según establece el expediente presentado por el órgano acusador.

La víctima logró escapar corriendo del lugar, mientras los asaltantes sustrajeron su motocicleta.

Lesiones y recuperación de la motocicleta

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió trauma cerrado de abdomen, lesiones en la pierna izquierda y un esguince en el tobillo izquierdo, según consta en el Certificado Médico Legal núm. 2024-201.

El Ministerio Público indicó que el asalto quedó captado por cámaras de seguridad de la zona y que, durante las investigaciones, ambos hombres fueron vinculados con otros hechos delictivos en los que las víctimas también resultaron golpeadas.

La motocicleta sustraída fue recuperada por agentes de la Policía Nacional el 29 de abril de 2024, en la localidad de El Salto, en Jarabacoa, donde habría sido abandonada por Hernández.

Pérez del Carmen fue arrestado en mayo de ese mismo año y posteriormente fue sometido a la justicia.

El órgano acusador había solicitado una condena de 30 años de prisión por violación a los artículos 265, 266, 309, 379, 381, numerales 1, 2 y 5, 382, 383 y 386 del Código Penal dominicano, relacionados con asociación de malhechores, robo agravado y violencia contra la víctima.