Condenando a 30 años a hombre que mató a otro en medio de un velorio

Eran aproximadamente las 4:00 de la madrugada del 20 de enero de 2025. Luis Enrique Guillén Santiago se encontraba junto a otras personas en un velorio en la calle Chembu, del sector Ponce, en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

En medio de aquella reunión, Anyeudis Sepúlveda, conocido como Anyeuri, llegó al lugar armado y disparó contra Guillén Santiago, con quien había sostenido una riña anteriormente.

Dos proyectiles alcanzaron a la víctima. Uno impactó en la pelvis y otro en la rodilla derecha. Las heridas le provocaron la muerte, según el expediente presentado por el Ministerio Público.

El ataque también dejó un segundo herido. Un adolescente que se encontraba en el lugar recibió un disparo en la rodilla derecha.

Lo ocurrido aquella madrugada terminó, más de un año después, con una condena de 30 años de prisión contra Sepúlveda, quien actualmente tiene 20 años.

Las cámaras que registraron el crimen

Después de disparar, Sepúlveda escapó del lugar. Sin embargo, la agresión quedó registrada en cámaras de vigilancia instaladas en los alrededores del velatorio.

Las imágenes pasaron a formar parte de las evidencias reunidas durante la investigación que encabezó la fiscal Ivette Mateo.

El expediente establece que la víctima y su agresor habían tenido una riña antes del asesinato.

La investigación permitió identificar al responsable y obtener una orden judicial de arresto.

Sepúlveda permaneció prófugo durante casi un mes, hasta que fue detenido, según la información suministrada por el Ministerio Público.

Las pruebas que llevaron a la condena

Durante el juicio, la fiscal Ana Basora presentó las pruebas reunidas contra Sepúlveda.

Además de las grabaciones de vigilancia, el expediente contó con evidencias periciales, documentales y testimoniales, según una publicación anterior sobre el proceso.

El acta de levantamiento de cadáver número 93109 documentó las heridas sufridas por Guillén Santiago.

El tribunal encontró a Sepúlveda culpable de asesinato, delito sancionado por los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal dominicano.

La sentencia también establece una indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares de Guillén Santiago.

La pena de 30 años pone fin a esta etapa del proceso judicial por un crimen cometido durante una reunión de duelo, donde una disputa anterior terminó con una persona muerta y otra herida.

El ataque quedó registrado en video. Esas imágenes se convirtieron en parte de las pruebas que permitieron reconstruir lo sucedido aquella madrugada en Los Guaricanos.