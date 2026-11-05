Defensa de Santiago Hazim no solicita variar prisión preventiva

El exdirector del Senasa, Santiago Hazim, es trasladado al salir de una audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, decidió no solicitar la variación de la prisión preventiva que cumple en la cárcel de Las Parras, a la espera de que el Ministerio Público concluya la investigación para fijar posición al respecto.

Así lo informó el abogado Miguel Valerio al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien conoce este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Hazim y a otros cinco imputados por su presunta vinculación con un fraude de casi 16 mil millones de pesos a la ARS estatal.

A su salida de la audiencia, cuya continuación está pautada para las 3:30 de la tarde, cuando el magistrado dará a conocer su decisión, Valerio también explicó a los periodistas que no presentó nuevos presupuestos que hagan al magistrado variar la prisión por una más benigna porque "exactamente en un mes la investigación habrá terminado".

Agregó que después de presentar los actos conclusivos, el Ministerio Público no podrá alegar que Hazim obstruirá las indagatorias.

"Ustedes están siendo testigos sobre la salud de Hazim y, aún así, nosotros no hemos pedido variación, no hemos pedido nada, estamos esperando la acusación y ahí vamos a fijar posición", expresó Valerio tras su salida del tribunal.

Otros imputados tampoco solicitaron variar la prisión

Además de Hazim, tampoco presentaron nuevos presupuestos para procurar la modificación de la prisión preventiva el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, y el exgerente financiero de la institución, Gustavo Enrique Messina Cruz.

En cambio, Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mate depositaron nuevos documentos y certificaciones que entienden deben convencer al juez para que imponga arresto domiciliario.

Sin embargo, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que los documentos presentados corresponden a los mismos que habían sido depositados anteriormente y solicitó al tribunal rechazar las solicitudes de variación de la medida de coerción por otras.

Al ser abordado sobre las condiciones de salud de Santiago Hazim, Camacho afirmó que la ley establece que la prisión no se impone cuando es una enfermedad grave y terminal.

Según documentos que se sometieron en agosto, Hazim padece tuberculosis no activa y que, por lo tanto, "es asintomática y no tiene posibilidad de contagiar. También esclerosis múltiple, la cual fue descrita como una "enfermedad de larga data".