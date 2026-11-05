Juez revisa la prisión a Santiago Hazim y a otros cinco enviados a Las Parras por fraude al Senasa

Santiago Hazim y otros cinco imputados por fraude al Senasa ante el tribunal para revisión de coerción. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, revisa este jueves la prisión preventiva de 18 meses impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros cinco imputados por el presunto fraude a esa administradora de riesgos de salud (ARS) estatal.

Timoteo Peguero es el juez de control de la investigación, debido a que todavía no se ha presentado acusación contra los imputados. El plazo para hacerlo vence en diciembre.

Además de Hazim, entre los imputados que cumplen prisión preventiva en la cárcel Las Parras desde hace casi un año figuran el médico Francisco Iván Minaya, exgerente de Servicios del Senasa, y el exconsultor jurídico de la institución Germán Rafael Robles Quiñones.

Imputados y prisión

También cumplen 18 meses de prisión preventiva en Las Parras Enrique Messina Cruz, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.

Otros procesados por el presunto fraude de 16,000 millones de pesos son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ada Ledesma Ubiera y Heidy Mariela Medina, quienes cumplen arresto domiciliario.