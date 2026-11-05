Lo acogieron como un familiar y terminaron acusándolo de abusar de cuatro menores

Imagen de archivo del símbolo de la justicia ( ARCHIVO/ANEUDY TAVÁREZ )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre, acusado de cometer agresiones sexuales en perjuicio de cuatro menores de edad.

La medida fue dictada contra Luis Manuel Ortiz Fermín, alias "Víctor", de 37 años.

El imputado deberá cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

Acusaciones y víctimas

De acuerdo con la acusación, Ortiz Fermín es señalado como el presunto responsable de los abusos sexuales denunciados por los familiares de las cuatro menores, quienes acudieron ante las autoridades para poner en conocimiento la situación.

Las víctimas tienen edades comprendidas entre los 7 y 15 años, según los datos ofrecidos por las autoridades.

Los datos preliminares del caso indican que el imputado mantenía una relación de cercanía con la familia de las víctimas, cuyos integrantes lo habían acogido como parte de su entorno familiar, una circunstancia que habría facilitado su proximidad con las menores.

Reacciones y contexto

La denuncia ha generado preocupación y consternación en el sector Camboya, donde ocurrió el caso.

Con la imposición de la prisión preventiva, el órgano acusador dispone de un plazo de tres meses para continuar profundizando las investigaciones y reunir los elementos de prueba relacionados con las imputaciones.