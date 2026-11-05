Se entrega hombre acusado de matar a otro en La Vega

Eliezer Antonio Jiménez García, alias "Eliezer" o "El Guardia", de 31 años acusado de quitarle la vida a otro hombre ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional informó este jueves que se entregó a las autoridades un hombre acusado de quitarle la vida a otro durante un hecho ocurrido el pasado 26 de octubre en el sector Soto, próximo a la autopista Duarte, en la provincia La Vega.

Eliezer Antonio Jiménez García, alias "Eliezer" o "el Guardia", de 31 años, era buscado por su presunta vinculación con la muerte a tiros de Willis Mercedes Ortega.

Acciones de la autoridad

La institución del orden explicó, mediante una nota de prensa, que el acusado era requerido por las autoridades mediante la orden de arresto número 2026-AJ0094532.

Asimismo, indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Te puede interesar ¿Cuál es el procedimiento para entregarse a las autoridades si una persona es buscada?