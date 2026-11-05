Condenan a un año y dos meses de prisión a hombre por robar 15 medidores de Edeeste

Un hombre fue condenado a un año y dos meses de prisión por el robo de 15 medidores eléctricos y sus respectivas tarjetas, propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).

El condenado fue identificado como Rony Mora de los Santos, quien fue encontrado culpable del delito de robo, en violación del artículo 379 del antiguo Código Penal, de acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía de la provincia Santo Domingo.

La decisión fue emitida por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo mediante un fallo in voce el pasado 26 de octubre. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 16 de noviembre.

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Impacto en el servicio eléctrico

Edeeste consideró que la condena representa un paso en la protección de los equipos utilizados para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

La distribuidora explicó que la sustracción de medidores afecta los procesos de medición y gestión del servicio a los clientes, además de las labores relacionadas con la administración de la energía.

La empresa reiteró que continuará colaborando con las autoridades para que los casos de sustracción y comercialización irregular de equipos eléctricos sean investigados y llevados ante la justicia.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no comprar ni comercializar equipos eléctricos de procedencia ilícita y a reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con estos bienes