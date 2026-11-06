Vinculan a al menos 10 personas en supuesta trama terrorista contra Abinader

Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, señalado como el cabecilla de la supuesta trama. ( CAPTURA DE VIDEO CEDIDO POR RICKY )

Al menos 10 personas estarían vinculadas a una supuesta estructura que planificaba un atentado terrorista contra el presidente de la República, Luis Abinader.

Así lo establece la solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 57 páginas, en el que el Ministerio Público describe las presuntas funciones que habrían desempeñado los investigados para coordinar las acciones dirigidas a ejecutar el ataque.

De acuerdo con las indagatorias, el supuesto atentado estaba previsto para este viernes 6 de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución, supuestamente en el Congreso Nacional.

Identificación de sospechosos

El documento identifica a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como el principal señalado en la investigación y presunto responsable de coordinar parte de las acciones relacionadas con el plan.

Además de De la Cruz Sosa, el expediente menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

Según el expediente, el grupo habría intercambiado informaciones sobre la preparación de artefactos explosivos, la obtención de datos acerca de los desplazamientos del mandatario y la planificación de un posible ataque, incluida una eventual ruta de escape después de las detonaciones.

Las funciones de los investigados

El Ministerio Público atribuye a los señalados diferentes responsabilidades dentro de la supuesta estructura, entre ellas la convocatoria de reuniones, asignación de tareas, reclutamiento de personas y promoción de actividades de protesta.

En el caso de Leomar Antonio Brens Moya, las notas de inteligencia lo relacionan con comentarios sobre la planificación de un posible ataque sorpresa.

Por su parte, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, quien reside en Estados Unidos, habría asumido —según el expediente— la tarea de reclutar personas en el estado donde vive y promover la asistencia a las movilizaciones.

El documento también identifica a Isaac Rafael Encarnación, conocido como "la Fórmula", a quien atribuye la asignación de tareas y convocatoria de reuniones, así como a Ramón Antonio Olaverría Rosario, alias "el Teca".

Además de los mencionados, en el expediente figuran Sobeida María Baldera Peña, a quien señalan como administradora de un grupo de WhatsApp desde el que supuestamente hacía convocatorias a protestas; Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres y Michael García.

Del grupo de personas investigadas están detenidos Delvinson de la Cruz Sosa, contra quien ya fue solicitada medida de coerción, y Leomar Antonio Brens Moya, quien se entregó voluntariamente la noche de ayer jueves.