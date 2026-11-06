Dictan prisión preventiva a colombianos señalados por asaltos a mano armada en Piantini y Naco

Momento en que los cuatro colombianos acusados de asaltos en Piantini y Naco son trasladados por agentes policiales. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes tres meses de prisión preventiva, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, contra cuatro colombianos acusados de cometer robos a mano armada en los sectores Piantini y Naco.

La medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena contra Fabio Nelson Herrera Bedoya, de 45 años; Carlos Andrés López Usuga, de 31; Víctor Alfonzo Salamanca Cruz, de 38, y Diego Alexander Cetina Liberato, de 42.

Los extranjeros son investigados por su presunta vinculación con dos asaltos en los que las víctimas habrían sido despojadas de relojes de lujo, entre ellos un Rolex Cosmograph Daytona de oro de 18 quilates, así como de dinero en efectivo.

Uno de los hechos ocurrió en el establecimiento Auto Shine, ubicado en la plaza Acrópolis, en Piantini, donde dos de los imputados habrían amenazado de muerte con un arma de fuego a un ciudadano para despojarlo de su reloj.

Sin embargo, la víctima se resistió al asalto durante un forcejeo y utilizó una silla del establecimiento para impedir que lograran su objetivo.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Detalles de los robos

El segundo caso ocurrió en el establecimiento Atelier, en Naco, donde los presuntos asaltantes habrían despojado a otro ciudadano de un reloj Rolex Daytona de oro y 1,500 dólares en efectivo.

La investigación también incluye un intento de asalto ocurrido en la calle Andrés Julio Aybar, donde los sospechosos habrían intentado despojar a otra persona de una cadena y un reloj Rolex.

Los cuatro hombres fueron arrestados durante un operativo de la Policía Nacional, en el que las autoridades ocuparon una pistola calibre nueve milímetros con 13 cápsulas, dos vehículos, una motocicleta y seis teléfonos celulares.

Operativo policial

La detención se produjo luego de que los investigadores dieran seguimiento a varias denuncias presentadas por las víctimas de los hechos.

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