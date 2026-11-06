Tribunal ratifica prisión preventiva a tres acusados de estafa de RD$2,500 millones en Coop-Herrera

Vista de Coop-Herrera, donde operaba la red acusada de estafa por el Ministerio Público. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó este viernes la prisión preventiva contra tres de los acusados de integrar una presunta red que habría cometido un fraude de más de 2,500 millones de pesos a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), desmantelada mediante la Operación Búho en octubre de 2023.

La decisión afecta a Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.

Con la ratificación de la medida, Santana Borsilea continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Méndez y Mejía Pereyra permanecerán en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) de Najayo, en San Cristóbal.

Situación actual

Según informó el Ministerio Público en nota de prensa, el tribunal, presidido por el magistrado Julio Aybar, consideró que el plazo razonable de la prisión preventiva aún se mantiene y que el cese de esta medida no es automático, sino que deben evaluarse otros elementos relacionados con el proceso judicial.

Entre los aspectos valorados figura que el Ministerio Público está preparado para presentar su discurso de apertura en el juicio de fondo, cuyo inicio está previsto para el próximo 20 de noviembre de 2026.

Asimismo, el órgano acusador indicó que el tribunal tomó en consideración la gravedad de los hechos imputados, la posible pena en caso de una sentencia condenatoria y que los argumentos presentados por las defensas ya habían sido evaluados anteriormente por otros jueces, quienes los consideraron insuficientes.

Según el documento, los magistrados determinaron que los imputados no ofrecen garantías suficientes para enfrentar el proceso en libertad, por lo que consideraron que la prisión preventiva continúa siendo la medida de coerción más adecuada.

En el expediente también figuran como acusados Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

El proceso incluye, además, a las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L. y GBS Baseball Academy S.R.L..

Impacto económico

De acuerdo con el expediente acusatorio, la presunta estructura criminal habría afectado a 366 víctimas mediante distintas maniobras fraudulentas realizadas a través de Coop-Herrera.

El Ministerio Público sostiene que los procesados simulaban préstamos y emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras operaciones, con el propósito de desviar recursos pertenecientes a los asociados y ahorrantes de la cooperativa.

Para sustentar la acusación, el órgano persecutor presentó cientos de pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales, incluidos informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección Nacional de Registro de Títulos.

Operación Búho

La Operación Búho fue puesta en marcha el 4 de octubre de 2023, luego de varios meses de investigación que permitieron identificar y arrestar a directivos de Coop-Herrera presuntamente vinculados con el fraude.

El operativo movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 agentes policiales y una docena de integrantes de equipos especiales.

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo, mediante órdenes judiciales.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas afectadas.

Según el Ministerio Público, la operación fue desarrollada conjuntamente por la Dirección General de Persecución, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.