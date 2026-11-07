Grupo habría planificado atentado terrorista contra Abinader mediante plataformas digitales de comunicación

Delvinson de la Cruz Sosa fue apresado y Leomar Antonio Brens Brito se entregó a las autoridades por el caso. ( CAPTURA DE VIDEOS CEDIDOS A DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público acusa a un grupo de al menos 10 personas de presuntamente planificar un atentado terrorista contra el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el uso de distintas plataformas digitales, que habrían servido para intercambiar informaciones, coordinar acciones y organizar la fabricación de artefactos explosivos.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 57 páginas, el supuesto ataque estaría previsto para este viernes 6 de noviembre, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución, en las "instalaciones del Congreso Nacional".

Tradicionalmente los actos por el Día de la Constitución se celebran en San Cristóbal, ciudad donde firmó la primera carta magna.

Plataforma y coordinación

El documento identifica a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como el principal señalado en la investigación y presunto administrador del grupo de Telegram denominado "Trinitarios Élite", creado supuestamente para coordinar las acciones dirigidas a ejecutar el atentado.

Según las indagatorias, a través de esa plataforma los participantes habrían intercambiado mensajes relacionados con la preparación de artefactos explosivos, la obtención de información sobre los desplazamientos del mandatario y la planificación de un posible ataque, incluida una eventual ruta de escape después de las detonaciones.

Las autoridades también identificaron una cuenta de Instagram vinculada a De la Cruz Sosa y un grupo de WhatsApp denominado "Élite Privado", utilizados presuntamente para promover movilizaciones, reclutar participantes y difundir consignas contra el Gobierno.

Otro grupo de mensajería identificado llevaba el nombre "Trinitarios Élite" y contaba con la participación de usuarios nacionales y extranjeros.

Plataforma Zangi Las investigaciones establecen que el 14 de octubre de 2026 varios integrantes trasladaron sus comunicaciones a la aplicación Zangi, que permite realizar llamadas y enviar mensajes mediante códigos de identificación. Según el expediente, la utilización de esa herramienta habría respondido a la intención de mantener mayor privacidad en sus conversaciones.

Los investigados

Además de De la Cruz Sosa, el expediente menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación. Del grupo hay dos detenidos.

Solicitan prisión preventiva

El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los investigados la presunta comisión de los delitos de asociación de malhechores y tentativa de actos de terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.

Para De la Cruz pide tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Leomar Antonio Brens Brito se entregó este viernes y todavía no ha sido judicializado.