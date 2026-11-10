Envían a juicio a dos hombres acusados de traficar 75 paquetes de cocaína en el Distrito Nacional

El tribunal admitió las pruebas contra los dos acusados por el alijo de cocaína ocupado en el Distrito Nacional. ( SHUTERSHOOK )

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra dos hombres acusados de traficar 75 paquetes de cocaína, informó este martes la Procuraduría General de la República.

Los imputados son el ciudadano pakistaní Rochy Amzai Ali, conocido como "el Árabe", "Bin Laden" y "Jacke", y el dominicano Guilliani Ernesto Friedrich Santos, alias "Glen", quienes enfrentan cargos relacionados con el alijo de drogas ocupado durante un allanamiento realizado en el sector Renacimiento, en el Distrito Nacional.

La droga fue encontrada en febrero pasado dentro de un vehículo tipo minibús, durante un operativo ejecutado por el Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en una torre de apartamentos ubicada en la avenida Enriquillo.

Detalles del operativo

Además de los 75 paquetes de cocaína, las autoridades ocuparon durante el operativo dos armas de fuego calibre 9 milímetros, con sus respectivos cargadores y municiones, tres vehículos, varios teléfonos celulares, cuatro dispositivos GPS, documentos y dinero en pesos dominicanos y dólares.

El juez Deiby Timoteo Peguero consideró suficientes las pruebas aportadas por el órgano acusador durante la audiencia preliminar, señaló el Ministerio Público.

El equipo litigante de la Procuraduría estuvo integrado por la procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y la fiscal Gabriela Gómez.