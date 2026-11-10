Jueza de la Suprema considera impostergable modernizar la Ley de Organización Judicial

Arelis Ricourt, Jueza de la Suprema Corte de Justicia. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Arelis Ricourt, una de las nuevas juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), consideró este martes que la modernización de la Ley de Organización Judicial constituye una reforma impostergable para el sistema de justicia dominicano.

La magistrada explicó que la normativa cumplirá 100 años en 2027 y que el Poder Judicial requiere cambios para adecuarse a las necesidades actuales de la ciudadanía. Asimismo, aseguró que el proceso también depende del Congreso Nacional para darle prioridad.

"La Ley de Organización Judicial que va a cumplir 100 años el año que viene es algo que es impostergable y que hay que modernizarla para ponerla acorde a los tiempos", expresó.

La jueza ofreció estas declaraciones al ser consultada sobre sus expectativas tras su designación como integrante del máximo tribunal judicial del país.

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Expectativas tras 38 años de carrera

La magistrada también destacó que su llegada a la Suprema Corte de Justicia representa una nueva etapa profesional, después de 38 años de servicio en la carrera judicial.

Explicó que espera aportar su experiencia y trabajar de manera conjunta con los demás magistrados para fortalecer la administración de justicia.

Asimismo, expresó su expectativa de contribuir a una nueva etapa del sistema judicial dominicano, caracterizada por el trabajo en equipo y el fortalecimiento del Estado de derecho.

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