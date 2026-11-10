Juramentan hoy al nuevo presidente y a otros seis jueces de la Suprema Corte

El juez Justiniano Montero Montero, quien presidirá desde este martes la Suprema Corte de Justicia. ( IMAGEN CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL )

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Justiniano Montero Montero será juramentado a las 9:00 de la mañana de este martes como presidente de esa alta corte en el Palacio Nacional y dos horas después tomará posesión del cargo.

Junto a Montero también serán juramentados como miembros de la SCJ Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo, esta última es la única que no proviene de la carrera judicial.

Montero, presidía la Primera Sala de ese alto tribunal, especializada en asuntos civiles y comerciales previo a ser confirmado en septiembre para un segundo periodo y la pasada semana fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura como presidente de la SCJ.

Sustituirá a Luis Henry Molina, quien decidió no presentarse para un segundo período.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue escogido como primer sustituto del presidente de la SCJ y Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.

El pasado miércoles, el Poder Judicial informó que el presidente saliente y el entrante sostuvieron un encuentro con el interés de iniciar el proceso de transición institucional y en el que conversaron sobre los retos y desafíos de ese poder del Estado.

Primer presidente que proviene de carrera judicial Justiniano Montero es el primer presidente de la SCJ escogidos por el CNM que proviene de la judicatura. Nació en El Cercado, provincia San Juan. Luis Henry Molina, Mariano Germán y Jorge Subero Isa ejercían el derecho privado. Mariano Germán Mejía, quien antecedió a Molina, ocupó varias funciones en el Poder Ejecutivo, entre ellas procurador general de la República en la primera gestión de gobierno de Leonel Fernández.

Los otros cuatro que fueron confirmados

En septiembre, cuando se confirmó para un segundo periodo en la SCJ a Justiniano Montero, también se ratificó a Fran Euclides Soto Sánchez, quien empezó un tercer periodo por siete años más, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

En tanto que Francisco Antonio Jérez Mena y Vanessa Acosta Peralta fueron apartados de esa alta corte. Jerez Mena, al igual que Soto Sánchez, tenía 14 años en la SCJ, cuyo Pleno está conformado por 17 magistrados.