El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, planteó este martes la necesidad de modernizar el marco legal que regula el funcionamiento del Poder Judicial, mediante una reforma que abarque la carrera judicial, las atribuciones del Consejo del Poder Judicial y la organización de los tribunales.

Montero sostuvo que el sistema judicial requiere una actualización normativa que permita adecuar su estructura a las necesidades actuales, debido a que parte de su organización se sustenta en disposiciones que datan de 1927.

"Hay necesidad de hacer una reformulación normativa amplia y hay que producir una Ley Orgánica del Poder Judicial que abarque la carrera, que abarque las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, que abarque un nuevo modelo de organización judicial, que es de 1927", expresó.

El magistrado ofreció estas declaraciones este martes, previo a su juramentación como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo para el que fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Transformación digital y mora judicial

Entre sus prioridades, Montero también identificó la necesidad de mejorar las plataformas tecnológicas utilizadas por los tribunales, con el propósito de unificar procedimientos y facilitar las gestiones de los abogados y demás usuarios del sistema de justicia.

Explicó que su propuesta contempla integrar los mecanismos digitales para la fijación de audiencias y la comunicación de actuaciones procesales, así como explorar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que respeten los derechos fundamentales.

El magistrado también señaló que el uso de la tecnología será una de las principales herramientas para reducir los retrasos en la resolución de los expedientes judiciales.

"En el ámbito del uso de las plataformas digitales, pretendemos que se unifiquen todas para que sean más eficientes, por ejemplo, que el modelo de fijar audiencia de comunicar a los abogados los actos de las demás partes, que sea uniforme. Además un modelo de plataforma digital que pudiese asimilar una inteligencia artificial donde se respeten los derechos fundamentales de los usuarios de justicia.

Montero reconoció los avances alcanzados durante la gestión de su antecesor, Luis Henry Molina, en materia de modernización tecnológica y reducción de la mora judicial, aunque consideró necesario continuar mejorando los mecanismos existentes.

Asimismo adelantó que impulsará un modelo de gobernanza institucional enfocado en la ética judicial, la prevención de la corrupción y el manejo de los conflictos de intereses.

Como parte de estas iniciativas, indicó que ya se han celebrado encuentros con un organismo internacional para trabajar en la implementación de mecanismos antisoborno y programas de concientización sobre los conflictos de intereses.

La propuesta busca fortalecer la independencia judicial y promover una administración de justicia que responda a las expectativas de la ciudadanía.

Montero anunció que presentará un plan de administración de justicia y mejoras para sus primeros 100 días de gestión, en el que detallará las medidas que pretende implementar al frente del Poder Judicial.