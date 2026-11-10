Justiniano Montero asume en SCJ con la meta de garantizar una "justicia incorruptible"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero. ( ESTARLIN ROSA/DIARIO LIBRE )

Al tomar posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero aseguró que su principal aspiración, a la que dedicará sus mayores esfuerzos, será lograr "una justicia incorruptible", fundamentada en la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial.

Montero fue juramentado durante una emotiva ceremonia en la que se destacó la "muy" buena gestión de su antecesor, Luis Henry Molina, quien recibió un prolongado aplauso.

El magistrado comparó la responsabilidad de su nuevo cargo, como máximo representante del Poder Judicial, con una carga superior a la mítica "espada de Damocles".

Señaló que esta responsabilidad recae de manera conjunta sobre todo el Poder Judicial, debido a los desafíos históricos acumulados que ha observado y vivido durante casi tres décadas de servicio en la judicatura.

Asimismo, enfatizó que su ascenso no constituye un reconocimiento individual, sino un hito para toda la carrera judicial, al convertirse en el primero de los cuatro jueces escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para presidir la SCJ que proviene de la carrera judicial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-12719-pm-14157b6a.jpeg Toma de posesión de las nuevas autoridades de la Suprema Corte de Justicia. (ESTARLIN ROSA)

"Indubitablemente que es un compromiso que implica una carga más allá que la espada de Damocles, si quisiésemos usar un eufemismo para definirlo", expresó al afirmar que no puede fallar en la responsabilidad que asumió al ser elegido presidente de la SCJ.

"En ese orden, es importante decir que la aspiración básica es que sea una justicia incorruptible", subrayó.

El magistrado advirtió sobre los riesgos del aislamiento institucional y señaló que su gestión fracasaría si se rompe el vínculo de confianza con los jueces o se pierde la sintonía con los principios rectores de la judicatura.

En ese sentido, abogó por fortalecer una ruta basada en la unidad, el juicio crítico objetivo y la participación activa de todos los integrantes del sistema judicial.

De juez de paz a presidente de la Suprema Corte

Al recordar su trayectoria, que comenzó un 2 de diciembre, hace 28 años, como juez de paz, su posterior llegada a la Suprema Corte de Justicia en 2019 y su actual posición, Montero destacó que su evolución dentro del Poder Judicial demuestra que el mérito y la carrera judicial son los caminos institucionales idóneos para la renovación de las altas instancias.

Destacó, además, que su nombramiento representa un mensaje claro de que un juez de base puede ascender legítimamente hasta la más alta magistratura mediante el cumplimiento de los valores éticos y profesionales.

Finalmente, el magistrado llamó a recorrer esta nueva etapa con optimismo, confianza y un profundo sentido de propósito. También instó a mantener la ética y la excelencia como principios que guíen la labor diaria en favor de la ciudadanía y del fortalecimiento democrático del país.

Los seis nuevos miembros

Durante el acto también fueron puestos en posesión seis nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes recibieron sus respectivos certificados de manos de la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, Nancy Salcedo.

Los nuevos jueces son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo. Esta última es la única que no proviene de la carrera judicial.

A la ceremonia, celebrada en el auditorio de la SCJ, asistieron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

También estuvieron presentes el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los diputados Tobías Crespo y Omar Fernández, quienes también son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, así como el ministro de Justicia, Antoliano Peralta.

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