Tribunal separa a Inprosol del juicio por corrupción contra Hugo Beras y compartes

Jochi Gómez durante una de las audiencias del proceso judicial por el caso Intrant. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Otro incidente presentado, esta vez por representantes de la empresa PagoRD Xchange SRL, vinculada a Jochi Gómez, provocó que el juicio de fondo contra este empresario tecnológico y el exdirector del Intrant, Hugo Beras, volviera a aplazarse, en esta ocasión para el 1 de diciembre.

PagoRD Xchange, que procesaba los pagos electrónicos del Intrant, solicitó 15 días para gestionar su representación en el proceso, luego de que el "director de su socia mayoritaria, Rixhard Harney", falleciera hace un mes en Irlanda.

El juicio estaba programado para comenzar el pasado 11 de agosto. Desde entonces, se han sucedido las solicitudes de las defensas de los imputados antes de que se conozca la acusación, así como la presentación de dos licencias médicas.

Otro de los incidentes presentados se relaciona con la empresa Inprosol SRL, que, según los fiscales, también mantiene vínculos societarios y financieros con Jochi Gómez. La compañía no ha designado a un abogado que la represente y la Oficina Nacional de Defensa Pública se ha negado a asumir su defensa.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió este martes 10 de noviembre separar a Inprosol del proceso seguido contra las 10 personas físicas y las otras empresas imputadas de estafar al Estado por 1,300 millones de pesos y de sabotear la red semafórica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-20217-pm-27d4f0da.jpeg Hugo Beras, exdirector del Intrant, durante la audiencia en la que se aplazó nuevamente el juicio del caso Intrant. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

Las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez acogieron una solicitud del Ministerio Público y dispusieron la separación de la compañía para que el juicio contra los demás imputados pueda avanzar.

Acusación del MP

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, "el eje central del esquema (de corrupción en el Intrant) es José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix".

El órgano acusador sostiene que se conformó, "bajo su dirección", un presunto entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico.

Además de Hugo Beras, Jochi Gómez y las empresas mencionadas, enfrentan el juicio de fondo Pedro Vinicio Padovani, quien era encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología; y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

También figuran Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; Mariano Gustini; Manuel Eduardo Mora Vázquez; y Henry Darío Feliz Casso.