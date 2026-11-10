Dictan un año de prisión preventiva contra acusado de abusar sexualmente de cuatro menores en Santiago

El imputado enfrenta cargos provisionales por agresión sexual agravada, violación sexual agravada, exhibicionismo sexual, acoso agravado y acoso sexual. ( SHUTERSHOOK )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso un año de prisión preventiva a un hombre, acusado de agredir y abusar sexualmente de al menos cuatro menores de edad, de 7, 12, 13 y 15 años.

La medida contra Luis Manuel Ortiz Fermín, alias Víctor, de 37 años, fue dictada por la jueza Wendy Tavárez, quien acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por la fiscal Yarily Toribio.

Durante la audiencia, la representante del órgano acusador sustentó su solicitud en la cantidad de víctimas, sus edades y la gravedad de los delitos que se le atribuyen al imputado.

Ortiz Fermín enfrenta cargos provisionales por agresión sexual agravada, violación sexual agravada, exhibicionismo sexual, acoso agravado y acoso sexual, establecidos en los artículos 134, 135, 137 (numeral 2), 142 (párrafo II), 143, 144 (numerales 1 y 3) y 145 del Código Penal dominicano.

También se le imputa la violación del artículo 396 (literales A, B y C) de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, relativo al abuso físico, psicológico y sexual contra menores de edad.

Investigación del caso

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la madre de algunas de las víctimas ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago.

De acuerdo con el Ministerio Público, los testimonios de las víctimas permitieron identificar al imputado, quien presuntamente las amenazaba, acosaba, intimidaba y sobornaba, además de cometer las agresiones sexuales.

Según las declaraciones recogidas durante la investigación, Ortiz Fermín se acercaba inicialmente a las menores ofreciéndoles dinero en efectivo para ganarse su confianza.

Posteriormente, las llevaba hasta su apartamento, ubicado en un barrio de la zona norte de Santiago, donde presuntamente cometía los abusos sexuales. Los testimonios indican que, en algunas ocasiones, se encontraba con dos y hasta tres de las víctimas al mismo tiempo.

La Fiscalía de Santiago informó que amplía las investigaciones para determinar si existen evidencias de otros delitos relacionados con las imputaciones iniciales.

Entre los hechos investigados figura que el acusado presuntamente exigía a las víctimas compartir fotografías íntimas a cambio de dinero en efectivo.