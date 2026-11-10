Renuncia abogado de joven acusado de planificar atentado contra Abinader

Agentes penitenciarios trasladan al imputado bajo estrictas medidas de seguridad ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La renuncia del abogado Jerso Lizardo, quien representaba al joven acusado de planificar un atentado terrorista contra el presidente Luis Abinader, provocó el aplazamiento, por segunda ocasión, de la audiencia de medida de coerción.

El conocimiento de la solicitud fue pospuesto para el próximo viernes, a partir de las 4:00 de la tarde, cuando un abogado de oficio asumirá la defensa del imputado, Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años.

Lizardo no explicó las razones que lo llevaron a renunciar a la representación legal del acusado.

Acusaciones y cargos

El Ministerio Público vincula a De la Cruz Sosa con una supuesta estructura integrada por al menos 10 personas que habrían planificado un ataque contra el mandatario.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 57 páginas, el joven figura como el principal señalado en la investigación y presunto responsable de coordinar parte de las acciones relacionadas con el supuesto plan.

El órgano acusador sostiene que los investigados intercambiaron información sobre la preparación de artefactos explosivos, la obtención de datos sobre los desplazamientos del presidente y la planificación de un posible ataque.

Evidencias y arresto

Según el expediente, durante el arresto de De la Cruz Sosa, las autoridades ocuparon materiales y artefactos que presuntamente serían utilizados para fabricar explosivos.

Además del imputado, el documento menciona a otras nueve personas que estarían vinculadas a la supuesta trama.

Sin embargo, hasta el momento, De la Cruz Sosa es el único que ha sido sometido a la justicia.

El Ministerio Público solicita que se le imponga prisión preventiva como medida de coerción.