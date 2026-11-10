Valoran de forma positiva gestión de Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia
El entrante presidente de la SCJ dijo consolidará avances
Antoliano Peralta y Alfredo Pacheco afirman que Molina cumplió su papel en la SCJ
La gestión de siete años de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial fue elogiada este martes por Justiniano Montero, quien le sucede en el cargo, así como por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Al emitir un breve discurso durante la toma de mando de la alta corte, Montero afirmó que aprovechará "los esfuerzos enjundiosos y la audacia de modernización" que heredó de su predecesor.
Tras valorar positivamente el periodo que encabezó Molina, el juez entrante pidió a los presentes "un fuerte aplauso" para el magistrado saliente "por su extraordinario trabajo", lo que no se hizo esperar.
Previamente había hablado Luis Henry, quien destacó que llegó a ese alto tribunal en el 2019 con la convicción de que "la justicia no se administra para sí misma, existe para servir a las personas".
Sostuvo que este martes concluyó su responsabilidad para la cual fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero que "permanece" su "compromiso de seguir sirviendo a la República Dominicana".
Justiniano Montero asume en SCJ con la meta de garantizar una "justicia incorruptible"
Pacheco y Peralta: "Fue una gestión buena"
A la salida del acto en el auditorio de la SCJ, donde la secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, Nancy Salcedo, entregó los certificados a Montero y a otros seis nuevos miembros de ese tribunal, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, valoraron como "buena" la gestión de Molina.
Pacheco mencionó que entre sus principales logros se encuentra la tecnificación y la creación de mecanismos que agilizaran el acceso a la justicia
El diputado entiende que con Justiniano se consolidarán esos logros por ser este de carrera y de "experiencia".
El ministro de Justicia consideró que el juez presidente saliente "cumplió su papel y lo hizo bien", especialmente durante la pandemia de COVID-19, etapa en la que "logró que el Poder Judicial no se detuviera".
Según Peralta, Molina comprendió en un momento decisivo que la virtualidad era irreversible y promovió normativas para que esta modalidad de acceso a la justicia fuera una realidad, superando con éxito dicho desafío.