Valoran de forma positiva gestión de Luis Henry Molina en la Suprema Corte de Justicia

El entrante presidente de la SCJ, Justiniano Montero, junto al saliente, Luis Henry Molina, durante el acto de entrega de posesión en esa alta corte este martes 10 de noviembre del 2026. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La gestión de siete años de Luis Henry Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial fue elogiada este martes por Justiniano Montero, quien le sucede en el cargo, así como por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Al emitir un breve discurso durante la toma de mando de la alta corte, Montero afirmó que aprovechará "los esfuerzos enjundiosos y la audacia de modernización" que heredó de su predecesor.

Tras valorar positivamente el periodo que encabezó Molina, el juez entrante pidió a los presentes "un fuerte aplauso" para el magistrado saliente "por su extraordinario trabajo", lo que no se hizo esperar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-11316-pm-03515c94.jpeg El nuevo presidente de la SCJ, Justiniano Montero, al emitir un breve discurso al tomar posesión este martes 10 de noviembre de 2026. (DIARIO LIBRE/ESTARLING ROSA)

Previamente había hablado Luis Henry, quien destacó que llegó a ese alto tribunal en el 2019 con la convicción de que "la justicia no se administra para sí misma, existe para servir a las personas".

Sostuvo que este martes concluyó su responsabilidad para la cual fue escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero que "permanece" su "compromiso de seguir sirviendo a la República Dominicana".

Te puede interesar Justiniano Montero asume en SCJ con la meta de garantizar una "justicia incorruptible"

Pacheco y Peralta: "Fue una gestión buena"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-11419-pm-02d53d39.jpeg El ministro de Justicia, Antoliano Peralta. (DIARIO LIBRE/ESTARLING ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-11418-pm-0694a098.jpeg El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco (DIARIO LIBRE/ESTARLING ROSA ) ‹ >

A la salida del acto en el auditorio de la SCJ, donde la secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, Nancy Salcedo, entregó los certificados a Montero y a otros seis nuevos miembros de ese tribunal, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, valoraron como "buena" la gestión de Molina.

Pacheco mencionó que entre sus principales logros se encuentra la tecnificación y la creación de mecanismos que agilizaran el acceso a la justicia

El diputado entiende que con Justiniano se consolidarán esos logros por ser este de carrera y de "experiencia".

El ministro de Justicia consideró que el juez presidente saliente "cumplió su papel y lo hizo bien", especialmente durante la pandemia de COVID-19, etapa en la que "logró que el Poder Judicial no se detuviera".

Según Peralta, Molina comprendió en un momento decisivo que la virtualidad era irreversible y promovió normativas para que esta modalidad de acceso a la justicia fuera una realidad, superando con éxito dicho desafío.