Dictan 20 años de prisión a hombre por la muerte de su pareja en Sabana de la Mar

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Hato Mayor condenó este miércoles a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de provocar la muerte de su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el municipio de Sabana de la Mar de esa provincia, en el año 2025.

La sentencia, dictada por los jueces Francisco Arias (presidente), Haissel Uribe y María del Carmen García, halló culpable a Luis Felipe Agueda Peguero de provocarle la muerte a su pareja, Ameiris Darleni Alcántara Javier, de 18 años, a causa de heridas de arma blanca, señala una nota de prensa de la Procuraduría.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Alcántara Javier perdió la vida en horas de la madrugada del 27 de abril de 2025 a causa de múltiples heridas de arma blanca mientras se encontraba en la residencia que compartía con Agueda Peguero.

La investigación del órgano persecutor estableció que la relación de pareja estaba marcada por episodios recurrentes de violencia física y psicológica.

Asimismo, indica que las pruebas recopiladas permitieron documentar las actuaciones del acusado antes y después del hecho, incluyendo comunicaciones telefónicas, mensajes extraídos de dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para el esclarecimiento del crimen.

Refiere que el Ministerio Público reunió pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, entre ellas, el informe de autopsia, los análisis forenses realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la experticia practicada al arma blanca vinculada al hecho.

Pruebas presentadas

Entre los elementos probatorios también se encuentran las declaraciones de testigos y los resultados del análisis de los teléfonos celulares ocupados al procesado, cuyos contenidos aportaron información relevante sobre las circunstancias que precedieron y sucedieron a la muerte de la joven.

El Ministerio Público presentó acusación por la violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 303 y 303-4, ordinal 7, del antiguo Código Penal dominicano, así como de los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, conforme a la calificación jurídica establecida en el expediente acusatorio.

Agueda Peguero cumplirá la condena en la cárcel pública de El Seibo.

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