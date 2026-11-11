La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la recusación contra dos juezas que conocen el caso de presunta corrupción que encabezan el exministro de Hacienda Donald Guerrero y otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, por lo que el tribunal conoció por muy poco tiempo audiencia este miércoles antes de que fueran nuevamente recusadas.

La nueva recusación la sometió el defensor del imputado Roberto Santiago Moquete Ortiz, quien se opuso a que las tres magistradas del Tercer Tribunal Colegiado separaran la acusación de su defendido del proceso de los otros acusados y que se decidió este miércoles.

El tribunal también decidió conocer aparte la acusación que hace el Ministerio Público contra el excontralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño, al igual que a Moquete por la "persistencia del deterioro de salud" de ambos, al acoger una solicitud de los fiscales para que se pudiera avanzar el juicio de fondo.

Carlos Mesa, representante de Moquete, alega que aspiran imparcialidad de las magistradas recusadas, que son Evelyn Rodríguez y Leticia Martínez, quienes denegaron en septiembre declarar la extinción de la acción penal de los clientes del togado.

La recusación de la pasada semana la interpuso el abogado Juan Tomás Polanco Céspedes, imputado en el caso de presunta corrupción, y desestimada por la corte.

Advierten a abogado

Según el fiscal Melvin Romero Sosa, las juezas advirtieron al abogado Mesa que otro acto de deslealtad procesal será sancionado en cumplimiento al artículo 135 del Código Procesal Penal.

Romero Sosa sostuvo que, al ser confirmadas, la corte entendió que las magistradas tienen la calidad y la competencia para continuar conociendo el juicio de fondo.

"Valoramos positivamente que el tribunal advirtiera a esa defensa que si vuelve a actuar de forma desleal será sancionado como establece la norma procesal", sostuvo el miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

La citada ley contempla que "el juez o tribunal puede sancionar la falta (de una de las partes, ya sea abogado) con multa de hasta quince días del salario base del juez de primera instancia", la que debe pagarse en efectivo en un plazo de tres días.

Melvin Sosa explicó que también el Colegio de Abogados, al remitírsele la sanción, podría suspender en el ejercicio al togado.

Los demás acusados

En el proceso penal, que también incluye a los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el Ministerio Público ya empezó a presentar su acusación en septiembre.

A los acusados se les atribuye desviar, solo en el pago de terrenos declarados de utilidad pública más de 19 mil millones de pesos.

Entre las líneas de investigación contra el grupo se incluye la presunta creación de un programa de financiamiento de contratistas que le habría costado al Estado más de 21 mil millones de pesos, según el órgano acusador, cuyo total de pagos se ejecutaron "en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos".

Además de Guerrero, Piccirilo y Silver Peña, enfrentan el juicio de fondo la exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, Princesa Alexandra García Medina; y el exasesor legal de Hacienda, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, y el exsenador Rafael Calderón.

Asimismo, los abogados y particulares Ángel Gilberto Lockward Mella, Juan Tomás Polanco Céspedes, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Agustín Mejía Ávila, entre otros.