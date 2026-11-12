Condenan a 20 años de prisión a hombre por abusar de una niña en Santo Domingo Oeste

El hombre deberá cumplir dos décadas de prisión en la cárcel la Nueva Victoria. ( SHUTTERSTOCK )

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años —cuyo nombre se omite para preservar su integridad— en un hecho ocurrido en el sector Buenos Aires de Herrera, del municipio de Santo Domingo Oeste.

El condenado es Argenis Abrahán Amézquita García, quien fue declarado culpable de cometer la agresión sexual contra la menor en reiteradas ocasiones y deberá cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

Según la investigación, a cargo de la fiscal Brenda Reyes, la víctima reveló los abusos a su madre, quien posteriormente interpuso la denuncia ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en marzo de 2025.

Pruebas presentadas en el caso

Entre los elementos probatorios expuestos durante el juicio para sustentar la acusación, se destacan un examen físico practicado por un médico legista, una entrevista forense realizada a la víctima por una psicóloga, así como diversas pruebas periciales, documentales y testimoniales.

La sentencia fue dictada por los jueces Julio Aybar, presidente del Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, Sandra Josefina Cruz y Loida Amador Sención, quienes condenaron a Amézquita García por violar los artículos 331 y 332-1 del Código Penal dominicano, además del artículo 396 de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.