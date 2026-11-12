Corte ratifica la prisión a joven imputado de la muerte de Emmanuel Contreras

Rosa Elena Contreras, hermana de Emmanuel, agradeció el apoyo que se le ha dado en su demanda de justicia por la muerte de su pariente. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Tercera Sala de la Corte del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva contra el imputado de golpear con un bate a Emmanuel Contreras, agresión que le provocó la muerte dos meses después. El hecho ocurrió el pasado 1 de julio, el sector Los Praditos, tras una confusa transacción para la venta de un teléfono celular acordada a través de Facebook Marketplace.

Los jueces rechazaron la solicitud del imputado Lenin Jhericop Núñez de León de variar la medida de coerción que le fue impuesta y a ser cumplida en la cárcel Najayo Hombres.

Así lo informaron la hermana de Rosa Elena Contreras, hermana de Emmanuel, y su abogado José Amado Javier Bidó.

Emmanuel Contreras Medina fue golpeado con un bate en la cabeza y en otras partes del cuerpo el 1 de julio al acudir a un play de Los Praditos a retirar un iPhone por el cual había transferido 15 mil pesos y que se presume fue una estafa.

Señalado de recibir dinero también está preso

Por el caso también guarda prisión preventiva el joven Johan Manuel Jiménez Medina, en la cárcel Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra. A Johan se le imputa recibir la transferencia que provocó la confusión que terminó con la vida del Emmanuel.

Entre lágrimas, Rosa Elena agradeció el apoyo recibido.

Según el Ministerio Público, Emmanuel Contreras Medina salió de su trabajo el pasado 1 de julio con la intención de concretar la compra de un iPhone 15 Pro Max que había visto anunciado en Facebook Marketplace.

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El imputado Joan Manuel Jiménez Medina habría contactado a Leni Jhericop para adquirir el dispositivo, el cual se ofertaba a 35 mil pesos y, al mismo tiempo, se habría presentado ante el hoy occiso como el vendedor del teléfono, ofreciéndoselo por 15,000 pesos, monto que la víctima transfirió.

En su solicitud de medida de coerción contra Lenin Jhericop, los fiscales detallan que Emmanuel llegó al estadio de béisbol La Javilla, de Los Praditos, lugar acordado y a bordo de un camión, asignado por la empresa para la que laboraba.

Lenin Jhericop le habría entregado el teléfono, el que guardó en sus bolsillos Emmanuel e inició su marcha. Cuando Lenin Jhericop reclamó el dinero, Emmanuel salió corriendo mientras decía que estaba siendo víctima de un robo.

El Ministerio Público afirma que el imputado lo persiguió con un bate y también gritaba que el hoy occiso le había robado.

Al alcanzarlo, de acuerdo a lo que dice la solicitud de medida de coerción, el imputado propinó a Emmanuel golpes en la espalda y en la cabeza con el bate. Mientras la víctima yacía en el pavimento, Lenin Jhericop presuntamente sacó de sus bolsillos el teléfono celular.