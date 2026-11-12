Estos serán los jueces de la SCJ que conocerán casos de corrupción y de tierras

Edificio de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la nueva composición de sus tres salas y designó a los magistrados Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero y Rafael Vásquez Goico como sus respectivos presidentes.

Para la Segunda Sala, competente para conocer y fallar los casos penales, que incluyen los de corrupción administrativa, además de estar presidida por el juez Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, estará integrada por los magistrados Fran Soto, Yorlin Vásquez, Manuel Hernández y Amauri Pimentel.

La Tercera Sala, que conoce asuntos de tierra, laboral, contencioso administrativo y tributario, será presidida por el magistrado Rafael Vásquez Goico y estará acompañado por los magistrados Francisco Ortega Polanco, Anselmo Alejandro Bello, Namphi Rodríguez y Julio César Canó.

Una información del Poder Judicial informa que, durante la sesión para la conformación de esos tribunales del tribunal supremo del Poder Judicial, se seleccionó para la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial y que encabezará la magistrada Arelis Socorro Ricourt Gómez, a los jueces Samuel Arias Arzeno, Edynson Alarcón, Miguelina Ureña e Ylona de la Rocha.

Representará a la SCJ ante el CNM

La jueza Yorlin Vásquez será la representante de la Suprema Corte de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y la magistrada Antonia Josefina Grullón ante el Consejo del Poder Judicial (CPJ).