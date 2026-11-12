Juan Manuel Santos llama a defender la justicia, la libertad de prensa y los derechos humanos

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habla luego de recibir Premio Internacional Justicia y Prensa 2026. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, llamó este jueves a defender la justicia, el derecho internacional, la libertad de prensa y los derechos humanos, al advertir que su debilitamiento amenaza la democracia y la paz.

Santos pronunció estas palabras al recibir el Premio Internacional Justicia y Prensa 2026, durante una ceremonia del Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

"Un llamado a defender la justicia, a defender el derecho internacional, a defender la libertad de prensa, a defender el respeto por los derechos humanos que también está bajo fuego", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/de9dca95-4a1f-4113-9691-b42bc77b41cd-fb957b94.jpg Javier Cabreja, Jorge Ramos, Persio Maldonado, Juan Manuel Santos, la vicepresidenta Raquel Peña, Justiniano Montero, Napoleón Estévez Lavandier, José Luis Cebrián y Francisco Ortega. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

El exmandatario cuestionó el silencio ante las violaciones del orden internacional, los ataques contra instituciones judiciales y las atrocidades contra civiles. "El silencio deja de ser cautela. Se convierte en complicidad", sostuvo.

También advirtió sobre los efectos de la polarización y valoró que en República Dominicana no percibe ese ambiente de confrontación. Exhortó a preservar la moderación y la capacidad de alcanzar acuerdos.

Justicia y democracia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, destacó la trayectoria de Santos y vinculó la legitimidad judicial con el comportamiento de sus integrantes.

"La autoridad judicial se legitima por la conducta de quienes la ejercen", afirmó. Francisco Ortega Polanco, director nacional de la Cátedra Justicia y Comunicación Dr. Adriano Miguel Tejada, quien resaltó su función como puente entre la prensa y la justicia.

En la actividad, celebrada en el hotel Marriott de Blue Mall, también se entregaron los premios a los ganadores del tercera edición del Concurso de Comunicación Judicial.

El presidente del jurado, el periodista español Juan Luis Cebrián, sostuvo: "Sin prensa libre, sin justicia independiente, no hay democracia".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/c1a284f6-cf0a-4f54-a020-0f31aa804e8c-cc89b03c.jpg Al centro, el presidente del Tribunal Constitucional, Justiniano Montero entrega premio a la periodista Massiel de Jesús. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Los galardonados

En la tercera edición del Concurso de Comunicación Judicial, Massiel de Jesús, de El Dinero, obtuvo el primer y segundo lugar en Prensa Escrita por investigaciones sobre violencia de género y abuso sexual infantil.

Juan Carlos García, de Raíz Climática, alcanzó el tercero por un trabajo sobre cambios ambientales en Sánchez Ramírez.

En Prensa Audiovisual, Hogla Enecia Pérez, de CDN, ganó el primer lugar; Keren María Lucas, del mismo canal, el segundo; y Juan Carlos Navarro y Odalis Castillo, del programa Toda la Verdad, de VTV, compartieron el tercero.

De Jesús agradeció la distinción y abogó por una justicia "más accesible, más humana, más empática, más inclusiva". Al recordar sus orígenes humildes y el esfuerzo de su familia para costear sus estudios, afirmó: "La juventud no está perdida".