Investigan otras denuncias de agresión a menores contra hombre detenido por video con bebé

Nuevas denuncias por agresión sexual involucran a dos menores y amplían investigación contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Dos nuevas denuncias por presunta agresión sexual contra menores se suman al caso de Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, señalado por grabar un video en el que hacía insinuaciones de carácter sexual mientras cargaba a una bebé de 11 meses.

La información fue ofrecida por el abogado Jorge Contreras, allegado a la familia de una de las posibles víctimas, quien sostuvo que los casos involucran a dos menores de edad, una de 13 años y otra de entre 14 y 16 años, quienes están siendo evaluadas por especialistas forenses.

Tejeda Guzmán fue trasladado la mañana de este viernes a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que, en las próximas horas, el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción.

Contreras indicó que no descarta que se presenten nuevas querellas contra Tejeda, debido a que familiares de otra menor evalúan su incorporación al proceso.

Evaluación forense

Contreras explicó que las menores están siendo sometidas a evaluaciones. Aclaró que, hasta que concluyan los peritajes, no se puede afirmar que haya ocurrido una agresión de esa naturaleza.

El jurista sostuvo que también está pendiente la autenticación del video relacionado con el caso, del cual, según explicó, hasta ahora solo se ha conocido una parte y no su contenido completo.

Agregó que los resultados de las evaluaciones y los demás elementos de la investigación permitirán establecer la calificación jurídica provisional de los hechos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-13-at-120741-pm-94ef4144.jpeg El abogado Jorge Contreras, allegado a la familia de una de las posibles víctimas. (DANIA ACEVEDO)

Al ser consultado sobre por qué las nuevas denuncias no habían salido a la luz anteriormente, Contreras explicó que las víctimas de violencia sexual muchas veces evitan acudir a los medios de comunicación para no exponerse públicamente.

Consideró que estas situaciones pueden provocar una doble victimización, debido a que las menores y sus familias quedan expuestas a la difusión de sus historias, nombres e incluso imágenes, lo que podría vulnerar su derecho a la intimidad.

El abogado precisó que, hasta el momento, acompaña a algunos familiares de las menores y que la formalización de las querellas se realizará en los próximos días, conforme avancen las evaluaciones.

Posibles penas

Sobre las sanciones, Contreras señaló que la agresión sexual puede conllevar hasta 20 años de prisión, mientras que, en caso de configurarse una agresión incestuosa, podrían imponerse penas de hasta 30 años.

No obstante, aclaró que todavía no se puede establecer si hubo incesto, pues primero deben determinarse los vínculos entre el investigado y las posibles víctimas, así como las circunstancias de cada hecho.