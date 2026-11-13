Trasladan a Ciudad Nueva al hombre detenido por video de conducta inapropiada con una bebé

Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán detenido por caso de índole sexual con una bebé. ( CAPTURA DE PANTALLA )

Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, el hombre señalado por grabar un video en el que hacía insinuaciones de carácter sexual mientras cargaba a una bebé, fue trasladado la mañana de este viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El hombre fue detenido el jueves en el sector Renacimiento, del Distrito Nacional, durante un operativo realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público para localizarlo, luego de que el video se viralizara en las redes sociales.

El arresto fue ejecutado por agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con representantes del Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes.

Los audiovisuales fueron difundidos en plataformas digitales y, horas después, eliminados de su cuenta de TikTok.

El caso generó cuestionamientos entre usuarios de las redes sociales, quienes alertaron a las autoridades sobre la situación.

Medidas de coerción

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público solicite una medida de coerción contra el detenido.

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