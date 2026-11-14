Los familiares de Albert José González, el joven mecánico de 27 años que murió aplastado por un automóvil mientras trabajaba en un taller de la comunidad La Torre, en La Vega, el viernes 6 de noviembre, exigieron que las autoridades investiguen el accidente y establezcan responsabilidades.

Los parientes compartieron con Diario Libre un video de las cámaras de vigilancia del establecimiento, en el que, según explicaron, se observa a una persona que se encontraba dentro de otro vehículo y que, después de permanecer varios minutos en su interior, realiza una maniobra en reversa y choca contra el automóvil que González Rodríguez reparaba.

El impacto provocó que el vehículo cayera sobre el mecánico, quien se encontraba debajo realizando su trabajo.

Los familiares identificaron al conductor como Adalberto Martínez Peña, a quien señalan como la persona que habría provocado el accidente. También aseguran que este no se ha comunicado con ellos ni ha acudido a dar explicaciones sobre lo ocurrido.

José Alberto González, padre de la víctima, explicó que presentó una querella ante las autoridades y que esperaba una llamada de la Fiscalía de La Vega para continuar con el proceso.

"Yo le pido que se investigue el caso, que se aclare todo, a ver qué fue lo que pasó verdaderamente", expresó el padre, quien cuestionó que el conductor no se detuviera a verificar lo sucedido después del impacto.

El progenitor también manifestó su inconformidad porque, según dijo, la persona señalada no ha dado la cara a la familia ni se ha comunicado para explicar las circunstancias del accidente.

Investigación del accidente

Luis González, otro pariente del fallecido, consideró que las circunstancias en que ocurrió el hecho requieren una investigación más profunda.

El familiar sostuvo que el conductor permaneció varios minutos dentro del automóvil antes de salir en reversa y colisionar con el vehículo que estaba siendo reparado.

"Nosotros estamos pidiendo a la Fiscalía de aquí de La Vega que tome cartas en el asunto, porque queremos justicia", manifestó.

También pidió que se investigue el estado mecánico del vehículo involucrado y que se realicen las diligencias necesarias para determinar si presentó alguna falla que pudiera explicar la maniobra.

Los parientes consideran necesario que las autoridades analicen las imágenes de vigilancia y establezcan con precisión cómo se produjo el impacto.

Reacciones familiares

Narcisa Rodríguez, abuela del joven, expresó el dolor que atraviesa la familia por la muerte de Albert y pidió que el caso no quede sin esclarecer.

"Yo lo que quiero es que se haga justicia. No sé cómo fue porque no estaba allí, pero esto es una cosa que nos ha dolido a toda la familia. Estamos todos destrozados", manifestó.

La mujer recordó que su nieto se encontraba trabajando cuando ocurrió el accidente y lo describió como un joven que no se metía con nadie.

Diario Libre intentó obtener la versión de la persona que se acusa; sin embargo, por medio de su abogado informaron que no se referirán al tema en declaraciones a la prensa.

Novenario en memoria de José Alberto

José Alberto González Rodríguez era oriundo de El Caimito Adentro, en la provincia La Vega, donde residía su entorno familiar.

Sus parientes informaron que este domingo 15 de noviembre realizarán el novenario en memoria del joven, mientras esperan que el Ministerio Público avance en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Hasta el momento, no se ha ofrecido una versión oficial de las autoridades sobre las circunstancias del accidente ni sobre las actuaciones procesales relacionadas con la persona señalada por los familiares.