Padre reconoció a su bebé en video difundido en redes y denunció la agresión sexual

Nuevas denuncias por agresión sexual involucran a dos menores y amplían investigación contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán. ( CAPTURA DE PANTALLA. )

El padre de la niña de un año de edad que aparece en los videos de contenido sexual difundidos en TikTok se enteró de lo ocurrido a través de las redes sociales. La abuela materna, por su parte, confirmó a las autoridades que los hechos investigados ocurrieron en su residencia, donde el imputado tenía acceso a la menor.

Estos son algunos de los detalles revelados por el Ministerio Público en la solicitud de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, arrestado el jueves 12 de noviembre por presunta agresión sexual contra la niña.

La medida de coerción fue solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por el fiscal Nelson Beltré, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.

Según el documento, el padre presentó una denuncia después de recibir un audiovisual en el que reconoció a su hija en brazos del imputado y observó las conductas de naturaleza sexual que motivaron la investigación.

La abuela materna también fue entrevistada. Declaró que tuvo conocimiento de las grabaciones cuando una amiga la llamó para advertirle que los videos estaban circulando en TikTok.

Los videos son parte de las pruebas

La solicitud de coerción también revela cómo la Policía Nacional identificó al imputado a partir de las publicaciones.

La Dirección de Área de Policía Cibernética detectó los audiovisuales durante labores de vigilancia de contenidos en internet. Los investigadores analizaron el perfil identificado como "Carlos Tejeda" y realizaron diligencias para establecer la identidad de la persona que aparecía en las grabaciones.

A partir de esos hallazgos, el Ministerio Público obtuvo órdenes judiciales de arresto y allanamiento para buscar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otros elementos relacionados con el caso.

El expediente incluye un informe técnico de la Policía Cibernética, remitido a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre, que documenta la investigación digital y la verificación de la cuenta.

También incorpora capturas de las publicaciones y un disco compacto con copias de los videos preservados por las autoridades.

Tejeda Guzmán fue arrestado la noche del jueves en la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt.

La acusación incluye pornografía infantil

El Ministerio Público atribuye provisionalmente al imputado violaciones de disposiciones del nuevo Código Penal, establecido mediante la Ley 74-25, así como de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre los artículos invocados figuran los relativos a agresiones sexuales y explotación sexual de menores, además del artículo 24 de la Ley 53-07, sobre pornografía infantil.

La aplicación de estas disposiciones forma parte de la calificación jurídica presentada por la Fiscalía y deberá ser examinada por el tribunal.

Otras denuncias bajo investigación

El caso también ha dado lugar a señalamientos sobre posibles agresiones contra otras menores de edad.

El abogado Jorge Contreras, vinculado a familiares de posibles víctimas, informó el viernes que existen otras dos denuncias relacionadas con adolescentes de 13 años y de entre 14 y 16 años.

Según explicó, ambas están siendo evaluadas por especialistas forenses para establecer las circunstancias de los hechos denunciados.

Sin embargo, la solicitud de coerción divulgada por el Ministerio Público se refiere específicamente al caso de la niña de un año, sin precisar si esas otras denuncias han sido incorporadas formalmente al mismo expediente.

El fiscal Nelson Beltré había informado que la bebé se encuentra a salvo y con su familia, mientras las instituciones competentes mantienen el seguimiento del caso.

Ministerio Público advierte sobre difusión del video

La Fiscalía reiteró que compartir las imágenes puede constituir una violación a la ley, aunque quienes inicialmente las difundieron hayan buscado alertar sobre lo ocurrido.

Por esa razón, exhortó a la ciudadanía a no reproducir los audiovisuales.

La advertencia cobra relevancia porque las grabaciones constituyen parte de la evidencia de la investigación y muestran a una menor de edad cuya identidad debe permanecer protegida