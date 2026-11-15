Será el próximo martes cuando se conocerá la solicitud de prisión preventiva que hace el Ministerio Público contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, quien difundió en redes sociales insinuaciones sexuales contra una bebé menor de un año.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, acogió una solicitud de la defensa del imputado, quien solicitó más tiempo para depositar arraigos de su cliente para evitar que se le imponga la prisión.

No obstante, el magistrado rechazó que se le haga al imputado una evaluación psiquiátrica, como demandó la defensa, tras aceptar la petición de los fiscales litigantes Cinthia Bonetti y Alfredo Valenzuela, se informó a este medio.

Las insinuaciones de carácter sexual

En los videos difundidos en Tiktok, Tejeda Guzmán hace insinuaciones de carácter sexual mientras carga a la bebé de 11 meses.

Se le detuvo el pasado jueves y fue trasladado la mañana del viernes a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que se le conozca la medida de coerción.

Padre lo denunció tras ver los videos

Según el Ministerio Público, además de los audiovisuales, cuenta con la denuncia presentada por el padre de la niña, quien informó a las autoridades que tuvo conocimiento de lo ocurrido a través de las redes sociales.

Asimismo, fue entrevistada la abuela materna de la niña, quien confirmó que los hechos ocurrieron en su residencia , donde el imputado había tenido acceso a la menor.

de la niña, quien confirmó que los hechos ocurrieron en su , donde el había tenido acceso a la menor. De acuerdo con los fiscales, la mujer manifestó que tuvo conocimiento de los audiovisuales luego de recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok. Se reservan los nombres de las víctimas en cumplimiento a la ley de protección a los menores de edad.

Leyes infringidas

El órgano persecutor detalla que otorgó provisionalmente a los hechos una calificación jurídica que incluye violación a varios artículos del nuevo Código Penal, número 74-25; la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la pornografía infantil, así como el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Ministerio Público recordó también que la reproducción del vídeo implica una violación a la ley, por lo que llamó a evitar su difusión.

Otras posibles víctimas

Según una declaración del abogado Jorge Contreras el pasado viernes y reproducida en este medio, contra Tejeda Guzmán se pueden presentar nuevas querellas debido a que familiares de adolescentes de entre 13 y 16 años contemplan también perseguirlo penalmente por el mismo delito.

Explicó que las menores están siendo sometidas a evaluaciones para confirmar las posibles agresiones sexuales por parte del imputado.