Imponen medidas de coerción a un hombre acusado de amenazar a Bartolomé Pujals

El embajador de República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Bartolomé Pujals, figura como víctima en una investigación por presuntas amenazas a través de redes sociales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, impuso medidas de coerción contra un hombre investigado por amenazar, a través de perfiles falsos en redes sociales, a Bartolomé Pujals, embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Al procesado, identificado como Marvin Dariel Acosta, de 24 años, le fue impuesta una garantía económica de 25,000 pesos mediante contrato de fianza, así como presentación periódica durante seis meses ante el órgano investigador.

Mediante una nota de prensa, se informó que Acosta fue identificado por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a través de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), como la persona que habría realizado las amenazas contra el embajador mediante redes sociales.

Durante la investigación fueron identificados mensajes amenazantes con expresiones como: "¡Cuídese, que voy por usted; es su cabeza que quiero!" y "¡Ya le llegó su hora!".

De acuerdo con el órgano acusador, sobre los hechos, el investigado manifestó que no conocía personalmente a la persona que había amenazado.

Caros provisionales

El joven fue arrestado en su residencia, ubicada en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, luego de ejecutarse en su contra la orden judicial número 2026-AJ0083675.

Tras su arresto, el Ministerio Público procedió con su sometimiento a la justicia y solicitó la imposición de medidas de coerción, al amparo del artículo 226, numerales 1, 3 y 4, consistentes en garantía económica, obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada y presentación periódica.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifica la suplantación de identidad, así como a los artículos 305 y 306 del Código Penal dominicano, relativos a las amenazas.