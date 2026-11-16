Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta vuelven a los tribunales este lunes

Los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. ( COMBO DE IMÁGENES PROPIA Y UNA CEDIDA A ESTE MEDIO. )

Los exministros de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, deberán comparecer nuevamente ante la justicia. Este lunes, la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene programado conocer el recurso interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión que rechazó la acusación contra ambos exfuncionarios de presunta corrupción administrativa.

La audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana en la Segunda Sala de la Corte Penal de la capital.

Castillo y Peralta fueron favorecidos en mayo de este año con un no ha lugar por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien conoció la preliminar del proceso de presunta corrupción que involucra también al exministro de Hacienda Donald Guerrero.

Argumentos de la jueza

La jueza argumentó que los fiscales no presentaron "suficientes elementos de prueba" para sustentar las acusaciones, por lo que, no existe "probabilidad de una condena en otro escenario procesal".

En cambio envió a juicio de fondo a Guerrero junto a los exdirectores del CEA, Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el abogado Ángel Lockward, el exsenador Rafael Calderón y otros imputados en el caso por la presunta estafa al Estado de más de 41 mil millones de pesos.

La magistrada, además, rechazó la acusación del órgano persecutor contra otros tres imputados: Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz.