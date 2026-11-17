Los imputados son trasladados tras el nuevo aplazamiento de la audiencia ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago aplazó para el próximo 14 de diciembre el juicio preliminar contra siete de los implicados en el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, chofer de un camión recolector de desechos sólidos. El crimen ocurrió en abril de este año.

La audiencia fue aplazada debido a que uno de los abogados de la defensa renunció a la representación de su cliente, Miguel García Balbuena, lo que obliga a remitir el expediente a la Defensoría Pública para que asuma su defensa.

José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, calificó el incidente como una táctica dilatoria.

Aseguró que continuarán insistiendo hasta que el proceso avance y se haga justicia.

"Son, desde mi punto de vista, tácticas dilatorias. Van a seguir ocurriendo, pero aquí se va a hacer justicia. El 14 de diciembre o cuando sea que estén listos y se les acaben las excusas para conocer esta audiencia", expresó.

Retrasos

Roberto Pérez, abogado de dos de los imputados, manifestó que esperaba que el tribunal conociera la audiencia, al considerar que los constantes aplazamientos también perjudican a sus representados.

Durante la audiencia de este martes, el tribunal no llegó a examinar las pruebas audiovisuales ni otros aspectos del proceso.

Con el aplazamiento de este martes, suman dos las ocasiones en que el tribunal ha tenido que reprogramar la audiencia.

Imputados

Entre los siete imputados figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

También figura Jhovanny de Jesús Mets Cruz, alias "Macho", señalado como presunto autor material del crimen.

"Macho" cumple prisión preventiva luego de ser repatriado desde Jamaica, país al que huyó tras su presunta participación en el asesinato.

Leer más Aplazan incidentado juicio preliminar contra siete procesados por muerte de chofer en Santiago