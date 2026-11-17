Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado quienes conocen el juicio de fondo al exprocurador general Jean Alain Rodríguez. El proceso no se conoce desde el 2 de noviembre, cuando se fijó para el día 4 la presentación de oposición a una de sus decisiones y ese día se les recusó. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las recusaciones de jueces por presunta parcialidad forman parte de la avalancha de incidentes que someten las defensas de los acusados de corrupción administrativa en los tribunales durante los últimos cinco años, lo que también retrasa estos procesos penales.

Actualmente está recusado el tribunal que ventila el juicio de fondo contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien logró el año pasado que se desapoderara de su caso a los primeros tres magistrados escogidos al azar, así como el que conoce el expediente encabezado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.

Asimismo, dos de las defensas impugnaron al juez Deiby Timoteo Peguero, a cargo del juicio preliminar por los presuntos sobornos de RD$108 millones para gestionar contratos de seguridad en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), en las distribuidoras de electricidad y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Ayer, la presentó el coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva de Senasa, a quien se separó del grupo de los demás acusados por su situación de salud.

Según explicó Nelson Burgos, abogado de Caamaño Pérez, la acción legal fue presentada luego de que Timoteo Peguero se negara a aplazar la audiencia hasta que la corte resuelva la recusación previa, incoada el pasado 30 de octubre por el también militar Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/deiby-timoteo-peguero-foto-francisco-arias-06b688ce.jpg El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción y recusado este lunes por segunda vez en el caso denominado Operación Lobo que involucra a militares y un empresario de presuntos sobornos. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

No terminaba de decidirse una y se presenta otra

El pasado miércoles 11 de este mes de noviembre no terminaba el Tercer Tribunal Colegiado de informar que la corte había confirmado a dos de las tres juezas recusadas para que continuaran conociendo el expediente contra Guerrero Ortiz y otros treinta imputados de la presunta estafa contra el Estado cuando se presentó otra recusación.

El mismo incidente lo sometió ese día 11 el defensor del imputado de Roberto Santiago Moquete Ortiz, quien se opuso a que el tribunal separara la acusación de su defendido del proceso seguido a los otros imputados.

La separación de Moquete Ortiz la pidió el Ministerio Público para que su situación de salud no afectara las posteriores audiencias de los demás encartados.

El incidente ha interrumpido el juicio de fondo por dos semanas al grupo de los más de treinta imputados por una supuesta estafa al Estado de más de 41 mil millones de pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/tercer-tribunal-colegiado-foto-francisco-arias-d2126b34.jpg Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Las magistradas recusadas del Tercer Tribunal Colegiado son Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, justamente las que rechazaron declarar la extinción penal a los imputados que se oponen a que ellas sigan conociendo el expediente.

En los tres meses que lleva conociendo el Tercer Tribunal Colegiado el juicio de fondo a los acusados, entre los cuales se encuentran otros exfuncionarios, ha sido recusado tres veces.

La primera fue planteada por el Ministerio Público que recusó a su presidenta, Arlín Ventura Jiménez, por considerar que no estaba en condiciones de seguir conociendo el proceso tras su voto disidente en el que consideró que el caso ya estaba extinguido.

Esa recusación de los fiscales se decidió el mismo día porque no tuvo que ser tramitada a la corte por ser una sola jueza la recusada.

Caso Jean Alain

A raíz de un desacuerdo sobre los plazos para depositar oposición a la decisión del Segundo Tribunal Colegiado de fallar durante el fondo del juicio 21 incidentes, la defensa del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano, y de Ramón Lucrecio Burgos Acosta, recusaron a sus tres juezas.

Los abogados Rafael Pacheco, Dionisio Modesto Caro y Pedro Cordero Ubri, representantes de Burgos Acosta, así como Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, defensores de Solano, alegan que las respuestas a sus demandas por parte de las juezas Yissel Soto, Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López violan el derecho de defensa de sus clientes.

Solano forma parte de los 15 acusados que encabeza el exprocurador Jean Alain Rodríguez y enviado a juicio por el juez Amauri Martínez el 28 de junio de 2024, superando ya los dos años sin que se conozca el fondo debido a la cantidad de incidentes presentados.

Entre esos incidentes figura la recusación contra el Cuarto Tribunal Colegiado, cuyos jueces —Keyla Pérez Santana, Elías Santini Pereira y Arisleyda Méndez Bautista— fueron apartados del caso por la corte. Desde dicha recusación hasta el reinicio del proceso ante el nuevo tribunal que lo ventila transcurrieron cuatro meses con el caso paralizado.