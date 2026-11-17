Sala del Palacio de Justicia de Santiago, donde se conoce el proceso judicial ( ANEUDY TAVÁREZ )

A más de cinco años de los operativos que dieron inicio a la Operación Falcón, el proceso judicial contra los señalados de integrar una presunta red de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas avanza en la etapa de presentación de pruebas del Ministerio Público.

El juicio de fondo, que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, involucra a 70 procesados, entre ellos 31 personas físicas y 39 entidades societarias que, según la acusación, habrían sido utilizadas para movilizar y ocultar bienes y recursos provenientes de actividades ilíctas.

Durante esta fase, la Fiscalía presenta las pruebas testimoniales, documentales y materiales con las que busca sustentar los cargos.

Entre los testigos figuran fiscales, técnicos y miembros de la Policía Nacional y otras agencias que participaron en los operativos y en la recolección e incautación de evidencias.

Una vez concluya la presentación de las pruebas del órgano acusador, el proceso continuará con la reproducción de las evidencias aportadas por las defensas de los imputados.

Las audiencias se celebran todos los jueves, conforme al calendario establecido por el tribunal.

Los señalados en la estructura

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la organización habría sido dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, conocidos como Wander, Wandy y/o W, quienes enfrentan cargos formales ante tribunales de Estados Unidos.

Entre los demás procesados figuran María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno; José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Juan Maldonado Castro, alias Marcial y/o el Líder, y Adolfo Antonio Torres Sanabia, conocido como Tony y/o Presidente, entre otros.

La acusación sostiene que los integrantes de la supuesta estructura se relacionaban mediante vínculos familiares, comerciales y de amistad, y utilizaban distintas sociedades para simular operaciones económicas legales y movilizar miles de millones de pesos.

Con los recursos que presuntamente generaba el negocio del narcotráfico, habrían adquirido villas, apartamentos, terrenos, estaciones de combustibles y otros bienes en diferentes provincias del país.

Presuntos vínculos políticos

Uno de los aspectos de mayor repercusión de la Operación Falcón es la supuesta utilización de recursos procedentes del narcotráfico para financiar campañas electorales, así como los vínculos que el expediente atribuye a integrantes de la organización con legisladores y otras figuras políticas.

Según el Ministerio Público, la estructura habría destinado dinero a candidaturas al Congreso Nacional con el propósito de obtener protección e influencia en distintos espacios del poder político.

Los operativos comenzaron en 2021

Inicio de operativos

Los operativos de la Operación Falcón comenzaron en septiembre de 2021, cuando las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en Santiago y otras provincias del país.

Las investigaciones identificaron a Santiago como uno de los principales centros de operaciones de la presunta red criminal, cuya estructura, de acuerdo con el expediente, combinaba actividades de narcotráfico con mecanismos de lavado de activos y una red de empresas para ocultar el origen de los recursos.