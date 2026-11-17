El empresario Eduardo Read Estrella, uno de los imputados en el fraude al Senasa. ( ARCHIVO )

El juez control de la investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) autorizó al empresario Eduardo Read Estrella, imputado en el caso, a presentar un peritaje dentro de sus diligencias para probar su inocencia.

A través de sus abogados, Read Estrella presentó al médico Alejandro Fonseca Granda, como el perito que realizará el estudio que formará parte de sus pruebas para refutar al Ministerio Público.

La autorización del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, se produjo este martes.

Según Miguel Surun Hernández, representante de Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social, se opuso en la audiencia a dicha autorización.

Afirmó que el Ministerio Público no solicitó al juez rechazar el peritaje que propuso el empresario.

"Imagínense ustedes un médico analizando registros electrónicos en una actuación que evidentemente tiene un fin, falsificar los elementos probatorios que faciliten la impunidad " Miguel Surun Hernández Representante de Covergencia contra el Robo de la Seguridad Social “

Defensa dice ley faculta a presentar sus pruebas

El abogado Jorge A. López Hilario, uno de los representantes de Read Estrella, aseveró que ejercieron las facultades que prevé el Código Procesal Penal, de poder proponer diligencias en la etapa investigativa como parte de sus pruebas.

"Y así el tribunal lo ha considerado, ha ordenado una diligencia procesal que es un peritaje, que es una facultad que tienen las partes", informó a los medios al salir de la audiencia.

Read Estrella, quien cumple arresto domiciliario, es señalado por el Ministerio Público de pagar sobornos al exdirector del Senasa, Santiago Hazim, para ofrecer servicios a afiliados de esa ARS.

En diciembre del pasado año se le impuso arresto domiciliario junto a las también imputadas Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.