Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público depositó este martes una acusación formal y una solicitud de apertura a juicio contra un planificador de servicios funerarios acusado de falsificar dos actas de defunción para evadir los controles legales y agilizar la inhumación de dos cadáveres.

La acusación fue presentada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este contra Braulino Perdomo Encarnación, quien tiene medidas de coerción impuestas.

Según una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, el expediente señala que Perdomo Encarnación falsificó los documentos que depositó en un cementerio privado para gestionar la inhumación de los cadáveres y su posterior colocación en osarios.

La investigación establece que el acusado realizó la acción luego de que un hombre contratara sus servicios para gestionar los trámites y cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Responsables y cargos

La acusación fue elaborada por la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther María González Peguero, y el fiscal Hamlet Andrés Paulino, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.

El Ministerio Público atribuye a Perdomo Encarnación la violación de los artículos 147 y 148 del Código Penal dominicano y el artículo 210 de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, en perjuicio del Estado dominicano y de la Junta Central Electoral.

El órgano acusador sostiene que cuenta con elementos de prueba suficientes para sustentar la acusación en un juicio.

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