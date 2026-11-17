Palacio de Justicia de La Romana. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Diez nuevas víctimas presentaron formales querellas contra la presunta red de fraude electrónico y lavado de dinero que estafó a casi medio millón de personas con falsos proyectos inmobiliarios en La Romana.

Las nuevas acciones legales se depositaron el pasado lunes, justo cuando vencía el plazo establecido para presentarlas, según informó la abogada Carolina Núñez, quien representa a 136 de los afectados.

El próximo viernes 21 de este mes está pautada una audiencia del caso, encabezada por la jueza Denia Beras de La Mota, del Primer Juzgado de Instrucción de La Romana, agregó Núñez.

Los afectados en su mayoría son mayores de edad de República Dominicana, Canadá, Estados Unidos y Europa, que invirtieron en los falsos proyectos sus ahorros.

El caso, bautizado como Operación Guepardo por el Ministerio Público, se dio a conocer en febrero del 2025 con el apresamiento de los primeros acusados de formar parte de la red. El fraude asciende a más de 18 millones de dólares y 214 millones de pesos.

Posteriormente se dio a conocer el arresto de Samayra del Rosario Barreto, hija de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), vinculado al narcotráfico.

En abril de este año se formuló acusación contra Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.

También se presentó la acusación formal contra las personas jurídicas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL

La presunta red habría utilizado las empresas Novasco Real Estate S.R.L., a través de plataformas como RE/MAX ONE RD para ganar credibilidad.

Entre los proyectos ofrecidos figuran "La Romana Victoriana Residences" y "Bávaro Victoriana Residences", los cuales nunca se materializaron.

Casi dos años en Colombia y no ha sido extraditada

En febrero del próximo 2027 se cumplirán dos años de la anunciada detención en Colombia de la imputada como la presunta líder de la red, Loany Lismeiry Ortiz Nova, sin que todavía se haya ejecutado su extradición al país para que responde a los señalamientos que se le hacen.

En febrero de este año 2026, según Radio Caracol, de Colombia, el Ministerio de Justicia de ese país suspendió la extradición de Loany Lismeiry porque, de acuerdo a las víctimas, esta busca que se le ofrezcan asilo.

En ese país sudamericano también fue apresada la venezolana Keylis Samahi Belfon Arismendi, vinculada al presunto grupo de estafadores.