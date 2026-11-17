La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, quien se hizo viral en TikTok por un video en el que agredía sexualmente a una niña menor de un año.

Así lo informó la abogada Lissette Arias Abad, quien representa a la menor y a sus padres, constituidos en querellantes contra Tejeda Guzmán.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Anamuya, en Higüey.

El juez Emmanuel López dictó la medida de coerción tras acoger la solicitud de los padres querellantes y de las fiscales Julia Laury Vásquez y Belkis Rodríguez, esta última encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El pasado domingo, la audiencia fue aplazada porque la defensa de Tejeda Guzmán solicitó más tiempo para depositar documentos que acreditaran el arraigo de su cliente y evitar que se le impusiera prisión preventiva.

Ese día, el juez Rigoberto Sena rechazó ordenar una evaluación psiquiátrica, como había solicitado la defensa, tras acoger la petición de los fiscales de denegarla.

Testimonios y declaraciones

La abogada Arias Abad informó que los padres de la menor aseguraron que el imputado no tiene antecedentes de problemas mentales. También negaron que la bebé estuviera bajo su cuidado.

El Ministerio Público sostuvo, durante una entrevista, que la abuela materna de la niña confirmó que los hechos ocurrieron en su residencia, donde el imputado había tenido acceso a la menor.

De acuerdo con los fiscales, la abuela materna manifestó que se enteró de la existencia de los videos luego de recibir una llamada de una amiga que los había visto en TikTok.

Se omiten los nombres de las víctimas en cumplimiento de las disposiciones legales sobre protección de menores de edad.

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