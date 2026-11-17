El Consejo del Poder Judicial (CPJ) designó este martes al magistrado Ramón Horacio González Pérez, como inspector general del Poder Judicial y nombró nuevos funcionarios en la Contraloría y la Dirección de Mensuras Catastrales.

La designación fue aprobada durante la sesión ordinaria número 31-2026, celebrada este 17 de noviembre de 2026, en la que también fueron designados César Thomas Castillo como contralor general y Gersy Medina como director nacional de Mensuras Catastrales, señala una nota de prensa de la institución.

Trayectoria del nuevo Inspector

González Pérez cuenta con una extensa trayectoria profesional en el sistema de justicia dominicano, particularmente en la jurisdicción penal, donde desempeñó importantes responsabilidades durante varias décadas.

Es doctor en Derecho, egresado magna cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Público e Internacional realizados en Italia. Ha desarrollado una amplia labor docente en la UASD y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), institución en la que también ocupó las funciones de director de la Escuela de Derecho y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Entre 2007 y 2019 se desempeñó como juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y segundo sustituto del presidente de dicha Corte. Anteriormente, ejerció funciones como juez presidente de tribunales de primera instancia y juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Su trayectoria ha estado vinculada también a la promoción de los principios éticos en el ejercicio de la función judicial. En 2021 recibió el Premio al Mérito Judicial Iberoamericano, otorgado por unanimidad por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en reconocimiento a su trayectoria y aportes en el ámbito judicial.

Asimismo, ha integrado el jurado evaluador del Concurso de Ensayos sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial y fue nominado en 2020 por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno dominicano como candidato a juez de la Corte Penal Internacional.

Sobre la Inspectoría General

La nota destaca que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, la Inspectoría General es el órgano de apoyo investigativo y de vigilancia encargado de recabar información sobre la situación de los órganos jurisdiccionales, supervisar el funcionamiento de los servicios de administración de justicia, contribuir al mejoramiento de su gestión y realizar las medidas de instrucción relacionadas con las denuncias presentadas ante el Consejo, sin perjuicio de las atribuciones de otros órganos del Estado.