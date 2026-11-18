Ana Josefa García Cuello condenada a 20 años por muerte de su hija. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó este miércoles a 20 años de prisión a la médico y exmilitar Ana Josefa García Cuello, encontrada culpable de la muerte de su hija de seis años, a quien decapitó el 15 de agosto de 2024 en la residencia familiar, ubicada en el sector Hainamosa.

La sentencia establece que García Cuello deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal, donde permanecía recluida desde agosto de 2024.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo una acusación por homicidio con premeditación y asechanza, fundamentada en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal dominicano.

La muerte de la niña ocurrió en un apartamento del residencial La Razón I, donde residía junto a su madre y otros familiares. Tras el hallazgo del cuerpo, agentes de la Policía Nacional arrestaron a García Cuello, quien era médico y miembro del Ejército de la República Dominicana.

El 20 de agosto de 2024, cinco días después del crimen, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso 12 meses de prisión preventiva.

La discusión sobre su salud mental

Uno de los aspectos centrales del proceso judicial fue la condición de salud mental de la acusada, cuyo equipo de abogados sostuvo que padecía trastornos psiquiátricos que impedían atribuirle responsabilidad penal.

La defensa solicitó que García Cuello fuera declarada inimputable, amparándose en el artículo 64 del Código Penal, que contempla la situación de personas que se encontraban en estado de demencia al momento de cometer un hecho.

El 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de inimputabilidad y la realización de nuevas evaluaciones mentales.

La magistrada explicó entonces que ese planteamiento podía formularse en otra etapa del proceso judicial.

En marzo de 2026, el abogado Julio Alberico Hernández, quien también es psiquiatra forense, reiteró que su defendida padecía trastornos severos y cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

El jurista sostuvo que los exámenes realizados a la procesada respaldaban su posición sobre la condición psiquiátrica de García Cuello.

Durante la investigación, la acusada fue sometida a evaluaciones psiquiátricas para determinar su capacidad de responder ante los tribunales.

La decisión podrá ser recurrida conforme a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal dominicana.