Foto de archivo un hombre en la cárcel pública. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Un hombre habría aprovechado las limitaciones económicas de un adolescente de 15 años y su deseo de tener un teléfono celular propio para involucrarlo en la venta de drogas, según establece el Ministerio Público en el expediente por la muerte del menor, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera Barranca-Villa Tapia, provincia La Vega.

Por el caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva a Darwin David Jiménez Almonte, de 24 años, por su presunta vinculación con la muerte del adolescente.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado conoció al menor el 7 de septiembre de 2026, en un centro de recreación del sector Barranca, en La Vega, donde residía la víctima. Posteriormente, comenzó a comunicarse con él a través de una red social, aparentando interés en establecer una amistad.

Las conversaciones se realizaban desde el teléfono celular de la abuela del adolescente. Durante esos intercambios, el menor le manifestó que quería comprar un teléfono propio, situación que, según el expediente, habría aprovechado Jiménez Almonte para proponerle vender sustancias controladas bajo su dirección.

El imputado también le habría ofrecido "una nueva mercancía para probarla", en referencia a marihuana.

El Ministerio Público sostiene que, a partir de entonces, el hombre comenzó a visitar con frecuencia al adolescente en la vivienda de su abuela paterna. Llegaba en un vehículo gris con cristales oscuros, lo invitaba a salir y le hacía regalos.

Además, supuestamente dirigía las ventas de drogas que había encomendado al menor y le daba seguimiento mediante Instagram, donde le preguntaba: "¿cómo va la venta?".

La última vez que lo vieron con vida

El expediente establece que el 29 de octubre de 2026, alrededor de la 1:20 de la tarde, Jiménez Almonte llegó en el referido vehículo frente a la vivienda de la abuela paterna del adolescente.

Esa fue la última vez que la mujer vio a su nieto con vida. Ese mismo día, el menor fue retenido en un lugar utilizado para la venta de drogas.

Al día siguiente, 30 de octubre, alrededor de las 10:00 de la mañana, las autoridades levantaron el cuerpo sin vida del adolescente en la carretera Barranca-Villa Tapia.

El examen practicado al cadáver diagnosticó múltiples policontusiones (hematomas) provocadas por un objeto contundente en el tórax posterior, la región glútea y ambos miembros inferiores.

También se observó una herida en la región craneal parietal izquierda y surcos postligadura en ambas muñecas.

El cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para los fines de autopsia médico legal.

Prisión preventiva

La solicitud de medida de coerción fue sustentada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), junto con la Fiscalía de La Vega, mediante pruebas testimoniales, documentales, ilustrativas y digitales.

La jueza Adaías Sánchez Collado dispuso que Jiménez Almonte cumpla los tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública de La Vega.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Cristian García Jiménez, mientras que la víctima fue representada por Yuliot Levit Astacio Mateo, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

La jueza Adaías Sánchez Collado ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en la cárcel pública de La Vega.