Jean Andrés Pumarol y Ana Josefa García Cuello enfrentan juicios por problemas de salud mental y alegan inimputabilidad. ( COLLAGE ELABORADO CON IMÁGENES PROPIAS DE DIARIO LIBRE. )

Las defensas de Ana Josefa García Cuello y Jean Andrés Pumarol Fernández han intentado demostrar que sus clientes no eran penalmente responsables de los hechos que se les atribuyen debido a trastornos mentales. En ninguno de los dos procesos se ha conseguido una declaración judicial de inimputabilidad, aunque las decisiones de los tribunales y los recursos presentados han sido diferentes.

García Cuello recibió este miércoles 18 de noviembre una condena de 20 años de prisión por la muerte de su hija bajo los supuestos efectos de un trastorno siquiátricos.

Pumarol, por su parte, obtuvo en marzo un auto de no ha lugar fundamentado en informes psiquiátricos luego de matara a una vecina e hiriera a otras cinco personas durante un episodio de crisis. Pero su triunfo legal fue corto luego de que la decisión fuera revocada por una corte de apelación.

El caso de Ana Josefa García Cuello

García Cuello, médica militar, fue arrestada por la muerte de su hija de seis años, ocurrida el 15 de agosto de 2024 en Hainamosa, Santo Domingo Este.

Desde las primeras etapas del proceso, sus abogados alegaron que padecía trastornos psiquiátricos y solicitaron que fuera evaluada para determinar su responsabilidad penal.

En septiembre de 2024, su entonces abogado Juan Concepción apeló la prisión preventiva de un año que le había sido impuesta, al considerar que la medida no era adecuada para su alegada condición de salud mental.

El 11 de septiembre de 2025, la jueza Mary Berenita Gómez Jiménez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, rechazó la solicitud de declararla inimputable y autorizó que el proceso continuara. La magistrada señaló que el planteamiento podía presentarse en otra etapa judicial.

En marzo de 2026, el abogado Julio Alberico Hernández insistió en el argumento de inimputabilidad e hizo referencia al no ha lugar que inicialmente había favorecido a Pumarol. Su defensa no prosperó.

A diferencia del expediente de Pumarol, el proceso contra García Cuello avanzó hasta el juicio de fondo.

Este miércoles 18 de noviembre, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo la condenó a 20 años de prisión por la muerte de su hija.

El caso de Jean Andrés Pumarol

Pumarol está acusado de matar a Yolanda Handal Abugabir, de 70 años, y herir a otras cinco personas durante un ataque con arma blanca ocurrido el 23 de julio de 2025 en el residencial Naco Dorado IV, del Distrito Nacional.

Durante la instrucción, su defensa presentó evaluaciones psiquiátricas para demostrar que el acusado había sufrido un episodio psicótico que le impedía comprender sus actos cuando ocurrió el ataque.

El 17 de marzo de 2026, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, rechazó formalmente declararlo inimputable, pero dictó un auto de no ha lugar.

El magistrado fundamentó su decisión en los informes médicos, al considerar que Pumarol había perdido contacto con la realidad durante los hechos y que no existía probabilidad de obtener una condena.

El Ministerio Público y los familiares de la víctima apelaron el fallo. La Fiscalía sostuvo que el juez había incurrido en una contradicción al rechazar la inimputabilidad y, al mismo tiempo, impedir que el acusado fuera enviado a juicio por razones relacionadas con su condición mental.

El 6 de agosto, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió los recursos, revocó el no ha lugar y ordenó la apertura a juicio.