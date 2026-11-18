El Ministerio Público solicitó este miércoles 12 meses de prisión preventiva contra Mailin Hernández Familia, acusada de causar la muerte de su hija de tres años, en un hecho ocurrido el pasado sábado 14 de noviembre en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción por el fiscal Víctor Manuel Moreno Peguero.

De acuerdo con el órgano persecutor, la mujer fue arrestada en flagrante delito en el hospital público Doctor Antonio Yapor Heded, adonde llegó con la niña en estado delicado. La menor murió a causa de las lesiones que presentaba.

El Ministerio Público indicó que la infante tenía múltiples lesiones recientes y antiguas en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cara, el cuello y el tórax.

Entre las heridas descritas por las autoridades figuran golpes en el rostro, inflamación y hematomas en la nariz y la mejilla derecha, así como lesiones en la parte anterior y posterior del tórax.

Imputación

El Ministerio Público calificó provisionalmente los hechos como infanticidio y actos de tortura y barbarie, en violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue fijada para este viernes 20 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.

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