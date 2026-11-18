El juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó a la fiscalía revocar el archivo de una querella por presunta estafa contra Caonabo Enrique Mesa Ureña, conocido como Toxic Crow, y presentar la acusación contra el exponente urbano.

Toxic Crow es imputado por Rogelio Tejera Díaz, quien lo señala de haberlo engañado con "millones" de pesos en una supuesta inversión en una empresa que citó con el nombre de Goarbit Universe y con la promesa de que le generaría ganancias.

Tejera Díaz es representado por el abogado Moisés Bello, quien rechazó ofrecer los detalles del fraude e informó a los periodistas sobre la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero, que ordenó al órgano acusador presentar sus conclusiones investigativas sobre el caso.

La presunta víctima sostuvo que hay otros dos involucrados con los que arribó a un acuerdo, pero el exponente urbano "en su forma siempre de provocón" se ha negado a conciliar con él.

Agregó que no solamente fue el daño económico, también otros colaterales a la estafa.

Negó que fuera acusado

En el pasillo del Palacio de Justicia, previo a la audiencia en el Séptimo Juzgado de Instrucción, Toxic Crow negó que estuviera perseguido por alguien en la justicia que no fuera otro caso en el que aseguró ya hubo juicio de fondo y ganó.

Sin explicar a cuál caso se refería, dijo que es "cliente", no acusado.

Contra Crow se solicitó el pasado mes de julio un juicio de fondo por involucrársele en un supuesto fraude eléctrico de 1.6 millones junto a una empresa y otras cuatro personas.

La solicitud de apertura a juicio de fondo la hizo la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) en contra de Crow, Engels Luis Alemán Bernabé, Francisco Daniel Mesa Ureña, Agustín Jiménez Camilo y Marco Lauren Rodríguez, así como contra la razón social Mercedes Liriano Auto Detailing S.R.L.

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